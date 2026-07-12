Copa del Mundo de Tiro con Arco, en vivo: finales de arco recurvo individual desde Madrid

No te pierdas ningún detalle de la competencia desde la península ibérica, donde se repartirán más medallas

La Copa del Mundo de Tiro con Arco 2026 continuará su calendario en Madrid, sede de la cuarta y última parada antes de la gran final programada para septiembre en Saltillo, México. Las pruebas individuales de arco recurvo reunirán a varias figuras del circuito internacional, entre ellas el turco Mete Gazoz y la surcoreana Oh Yejin, quienes buscarán subirse a lo más alto del podio.

México competirá en esta etapa con una delegación de 10 arqueros y un equipo alternativo, después de que el cuadro principal participara en el Campeonato Panamericano de Tlaxcala. En la modalidad de recurvo sobresalen Victoria Vírgenes, Francisco Márquez, Jesús del Ángel Flores y Samuel Molina, quienes intentarán aprovechar la competencia en Madrid para sumar puntos, adquirir experiencia internacional y fortalecer su preparación de cara a los próximos compromisos.

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