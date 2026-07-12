Suiza corta la racha goleadora de Messi y abre una incógnita antes de las semifinales

El equipo europeo detuvo la serie de nueve partidos con gol de Messi antes del cruce de semifinales contra Inglaterra

Messi durante el juego ante Suiza | IMAGN IMAGES via Reuters/Denny Medley

Lionel Messi llegó al partido contra Suiza con nueve encuentros consecutivos marcando en Copas del Mundo, pero la racha terminó en los cuartos de final del Mundial 2026. El capitán argentino no pudo convertir durante los 120 minutos, aunque participó con una asistencia en la victoria por 3-1 que clasificó a la Albiceleste a las semifinales.

Messi ejecutó el tiro de esquina que Alexis Mac Allister convirtió de cabeza para abrir el marcador. Argentina después necesitó el tiempo extra para resolver el encuentro mediante los goles de Julián Álvarez y Lautaro Martínez, una respuesta colectiva que evitó que la falta de anotaciones del número 10 condicionara la clasificación.

La marca goleadora de Messi llega a su fin

La racha había comenzado en los octavos de final de Qatar 2022, cuando Messi marcó ante Australia. El argentino mantuvo el paso frente a Países Bajos en cuartos de final, Croacia en semifinales y Francia en la final, partido en el que anotó dos veces antes de la definición por penaltis.

Su romance con el gol continuó durante los tres encuentros de la fase de grupos del Mundial 2026. Messi consiguió un triplete contra Argelia, firmó un doblete frente a Austria y añadió otra anotación ante Jordania, por lo que llegó a la fase de eliminación directa con seis goles en la competencia.

El capitán amplió la secuencia en los dieciseisavos de final contra Cabo Verde y volvió a marcar en los octavos ante Egipto. En total, Messi acumuló 13 goles durante los nueve partidos consecutivos en los que encontró la portería, una cadena distribuida entre las últimas cuatro rondas de Qatar 2022 y sus primeros cinco compromisos de 2026.

Suiza se convirtió así en la primera selección que dejó a Messi sin gol en un partido mundialista desde Polonia, durante la fase de grupos de Qatar 2022. Entre ambos encuentros transcurrió una serie que incluyó todas las eliminatorias de la conquista argentina de 2022 y las primeras cinco presentaciones del capitán en la actual edición.

Messi durante el juego en Kansas City | Reuters

¿Debe preocuparse Argentina antes de enfrentar a Inglaterra?

Desde el punto de vista estadístico, el final de la racha llega antes de una semifinal contra un rival que ha recibido varios goles durante la fase eliminatoria. Inglaterra permitió dos anotaciones frente a México en octavos y otra ante Noruega en cuartos, por lo que su defensa no ha sido imbatible en el camino hacia la ronda de los cuatro mejores.

Al mismo tiempo, los ingleses consiguieron eliminar a México y Noruega en partidos que se mantuvieron abiertos hasta sus tramos finales. El equipo de Tuchel ha mostrado capacidad para remontar y resistir encuentros de eliminación directa, por lo que Argentina deberá encontrar vías ofensivas que no dependan exclusivamente de las definiciones de Messi.

El partido ante Suiza dejó una respuesta para esa situación: Messi no anotó, pero asistió, mientras Mac Allister, Álvarez y Lautaro Martínez asumieron la resolución. La falta de gol del capitán representa el cierre de una serie histórica, aunque su participación ofensiva permaneció activa y Argentina avanzó con tres anotadores distintos.

Messi llegará a la semifinal todavía ubicado entre los máximos anotadores del Mundial 2026 y con la oportunidad de iniciar una nueva secuencia. Inglaterra será el primer rival que enfrente después del final de su racha de nueve partidos, en un duelo que definirá si Argentina disputa su segunda final consecutiva de Copa del Mundo.

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