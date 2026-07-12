José Manuel López y el peso histórico del Argentina vs Inglaterra: “Hay mucho dolor detrás”

El recuerdo de la Guerra de las Malvinas se vuelve un tema de conversación antes del partido de semifinales en el Mundial 2026

La selección de Argentina avanzó a las semifinales del Mundial 2026 tras vencer 3-1 a Suiza en los cuartos de final. Este triunfo pone a la Albiceleste en un duelo ante Inglaterra, con quien además de la rivalidad deportiva existe un trasfondo histórico por lo sucedido en Las Malvinas. José Manuel López sabe muy bien lo que representa enfrentar al equipo de los Tres Leones en la Copa del Mundo.

“Obviamente que, desde el lado, las cuatro líneas para fuera es un enfrentamiento que pone mucha historia, que tiene, bueno, mucho dolor y muchas cosas detrás, pero bueno, creo que nosotros somos profesionales, lo vamos a jugar como jugamos todos los partidos hasta el último segundo, como lo demostramos hoy, dejando la vida”, señaló José Manuel López.

El delantero agregó: “Y obviamente que es un partido especial, es una semifinal de una Copa del Mundo, un partido que personalmente creo que todos mis compañeros desde que comenzamos a patear la pelota soñamos con jugarlo y creo que no necesitamos más motivación que esa. Entonces, contento de formar parte de este gran grupo, los grandes jugadores creo que viven estos partidos y estamos preparados”, mencionó López, durante la conferencia de prensa posterior al encuentro ante Suiza en Kansas City.

El delantero argentino también resaltó el compromiso del equipo con los aficionados y la responsabilidad de representar a Argentina en un partido de alta tensión: “Lo vamos a jugar como todos los partidos hasta el último segundo”, subrayó López.

La Albiceleste se prepara para enfrentar a Inglaterra el próximo miércoles 15 de julio a las 13:00 horas, tiempo del Centro de México, en el Estadio Mercedes‑Benz de Atlanta, buscando un lugar en la final del torneo.

La Guerra de las Malvinas

La Guerra de las Malvinas fue un conflicto bélico ocurrido en 1982 entre Argentina y el Reino Unido por la soberanía de las Islas Malvinas, Georgias del Sur y Sandwich del Sur. El conflicto comenzó el 2 de abril de 1982, cuando tropas argentinas desembarcaron en las islas, reclamando su posesión tras décadas de disputa territorial. El enfrentamiento duró diez semanas y culminó el 14 de junio de 1982 con la rendición argentina.

Durante la guerra, murieron 649 soldados argentinos y 255 británicos, además de 3 civiles isleños. La batalla se libró principalmente en tierra, mar y aire, con combates en lugares estratégicos como Puerto Argentino, Monte Longdon y Wireless Ridge. La operación británica, llamada “Operación Corporate”, incluyó desembarcos anfibios y bombardeos aéreos, mientras que las fuerzas argentinas buscaron resistir con la defensa de posiciones clave y operaciones de guerrilla.

El conflicto dejó consecuencias políticas y sociales profundas en Argentina, incluyendo la caída de la dictadura militar que gobernaba el país, así como un legado de memoria y homenaje a los soldados caídos. Hasta hoy, las Islas Malvinas continúan bajo administración británica, y el tema sigue siendo un punto delicado en las relaciones bilaterales entre ambos países.

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