Scaloni baja las pulsaciones previo al duelo ante Inglaterra: “Es un partido de fútbol, nada más”

Lionel Scaloni destacó la fortaleza de Argentina tras eliminar a Suiza, elogió al grupo, evitó polémicas con Inglaterra y valoró la experiencia adquirida

El DT argentino quiere evitar toda polémica extracancha | Reuters

Argentina volvió a instalarse entre las cuatro mejores selecciones del mundo, aunque tuvo que superar una prueba que llevó al equipo hasta el tiempo extra. La Albiceleste derrotó 3-1 a Suiza con goles de Alexis Mac Allister, Julián Álvarez y Lautaro Martínez, mientras que Dan Ndoye había marcado el empate provisional para el conjunto europeo.

La anotación de Álvarez al minuto 112 rompió la igualdad antes de que Lautaro sentenciara la eliminatoria en el cierre de la prórroga. Tras el encuentro, Lionel Scaloni reconoció las dificultades que atravesaron sus jugadores, destacó la fortaleza mental del grupo y evitó añadir componentes extradeportivos al próximo cruce contra Inglaterra.

Scaloni reconoce las dificultades que Suiza provocó en Argentina

El entrenador argentino comenzó su análisis con una valoración directa del trabajo realizado por el conjunto dirigido por Murat Yakin. Scaloni admitió que su equipo no consiguió controlar el encuentro como había planeado y encontró problemas para competir en el apartado físico. “Fue un partido duro. Encontramos un rival que nos puso en aprietos, físicamente muy fuerte. Nos costó ganar los duelos y juntar pases, pero siempre tenemos una oportunidad más y lo sacamos adelante. Sirve para saber con qué nos podemos encontrar; para llegar a una semifinal de un Mundial es muy difícil no sufrir”, declaró.

El seleccionador recordó que Argentina llegó al torneo con dudas relacionadas con el estado físico de varios jugadores y con decisiones pendientes para definir la convocatoria. El pase a las semifinales, explicó, confirmó que sus futbolistas respondieron cuando el equipo atravesó momentos de presión. “El panorama hace un mes y medio pintaba feo y hoy estamos en semifinales gracias a los jugadores. Ellos me han dado la razón y esto indica que el fútbol no es dos más dos igual a cuatro”, señaló Scaloni, quien también defendió el funcionamiento mostrado por Argentina durante las rondas anteriores.

“No estuvimos como queríamos, pero el juego de la selección no era malo y creábamos situaciones. Intentamos imponer nuestro juego, no fue posible y hay que felicitar al rival porque hizo un trabajo enorme”, añadió. Suiza mantuvo el empate hasta el segundo tiempo extra pese a jugar con diez futbolistas después de la expulsión de Breel Embolo.

Inglaterra y la experiencia adquirida desde Qatar 2022

Argentina se enfrentará a Inglaterra por un lugar en la final. Ante las preguntas relacionadas con los antecedentes históricos entre ambas naciones, Scaloni pidió que el encuentro permanezca dentro del terreno deportivo y destacó el trabajo del técnico Thomas Tuchel. “Es un partido de fútbol. No busquemos otra cosa. Vamos a jugar contra una gran selección, que tiene un gran entrenador al que aprecio y admiro mucho. Punto, no hay más que eso”, expresó el estratega argentino.

Para Scaloni, una de las diferencias respecto al equipo campeón en Qatar 2022 es la manera en la que sus jugadores administran los momentos adversos. Argentina tuvo dificultades para generar oportunidades, recibió el empate en la segunda mitad y necesitó mantenerse en competencia hasta encontrar espacios durante la prórroga. “Ya sé de qué está hecho este grupo y que cualquier adversidad no nos va a hacer cambiar. Sabíamos que teníamos que seguir sufriendo. En Qatar éramos novatos y esas situaciones nos ponían en dificultad; ahora conservamos la calma y la tranquilidad, sabiendo que no vamos a bajar los brazos y que tenemos gente en el banco que puede cambiar el partido”, explicó.

El ingreso de Lautaro Martínez y Thiago Almada formó parte del ajuste ofensivo después de la expulsión de Embolo. Scaloni consideró que la búsqueda del triunfo estuvo impulsada por el deseo de evitar una definición desde los once pasos. “Aprendí que cuando uno cree que tiene que hacer algo, debe hacerlo en el momento que toca. Cuando expulsaron a su jugador, vimos la posibilidad y pusimos a Lautaro y a Thiago para tener el uno contra uno. Eso hizo que el rival cambiara a una línea de cinco. Ganamos por ambición, porque no queríamos llegar a los penales. Fue por el aspecto emocional y las ganas de ganar más que por el juego”, reconoció.

Walter Samuel, la pelota parada y las variantes del plantel

El primer gol argentino llegó mediante una jugada preparada. Lionel Messi ejecutó un tiro de esquina hacia el primer poste y Alexis Mac Allister ganó por arriba para abrir el marcador durante los primeros minutos. Scaloni entregó el crédito a Walter Samuel, integrante de su cuerpo técnico y encargado de trabajar ese tipo de acciones. “El cuerpo técnico, especialmente Walter Samuel, insistió mucho en que Alexis podía ganar en el primer palo si Leo la tiraba ahí. El reconocimiento es para Walter porque se la pasa trabajando en eso”, explicó.

“En la pelota parada no es necesario ser alto o grandote. Alexis no tiene su fuerte en la altura, pero va muy bien. Conocemos nuestras virtudes y tenemos gente que pone la pelota donde le decimos. Somos un equipo al que ahora hay que tenerle cuidado en ese aspecto”, completó.

Scaloni también se refirió a Julián Álvarez y Lautaro Martínez, quienes consiguieron sus anotaciones en el momento decisivo de la eliminatoria. El entrenador aseguró que la falta de goles de ambos durante las rondas anteriores no había generado preocupación, debido a que seguían participando en las oportunidades ofensivas. “No me preocupaba que no hubieran marcado porque habían tenido situaciones. Ahora que hicieron gol, estoy contento. No es fácil para Lautaro haber salido del equipo tras ser titular en los primeros partidos, pero le agradezco su comportamiento”, manifestó.

“No es sencillo decidir que no juegue el goleador de Italia, pero ellos lo entienden, tiran para adelante y cuando entran demuestran que están bien”, agregó sobre la competencia interna entre sus delanteros.

Las rotaciones también se presentaron en el lateral derecho, donde Gonzalo Montiel y Nahuel Molina han distribuido minutos durante el torneo. Scaloni indicó que esas modificaciones responden a la condición física de ambos jugadores. “Montiel y Molina suelen estar parejos en minutos, siempre lo he hecho. Vamos dosificando porque son jugadores que han venido con algunos problemas físicos. Después de lo que pensábamos hace un mes y medio, esto es un triunfo enorme. Cuando vemos que uno baja un poco el ritmo, entra el otro; no tiene otro secreto”, sostuvo.

Los jóvenes, la quinta semifinal y el mensaje para los hinchas

José Manuel López fue una de las alternativas utilizadas durante el encuentro. El ‘Flaco’ ingresó durante la prórroga y participó en el tramo en el que Argentina terminó por resolver la clasificación. “Si tienen que entrar, van a entrar. Hoy entró el ‘Flaco’ López y lo hizo muy bien. No es un problema de edad; no juegan porque sean jóvenes, juegan cuando el equipo lo requiere según mi análisis del partido”, explicó Scaloni.

El seleccionador recordó que Valentín Barco y Giuliano Simeone también han recibido oportunidades durante su proceso. “Barco y Simeone ya han jugado; si creo que tienen que estar, lo harán”, puntualizó sobre la incorporación de futbolistas jóvenes.

Consultado por la quinta semifinal consecutiva de Argentina durante su ciclo en grandes torneos, Scaloni dirigió su mensaje hacia los aficionados que celebraron la clasificación dentro y fuera de Kansas City. “Que tengan cuidado, que si beben no agarren el auto; que disfruten. Estar en una semifinal no es poca cosa y es un mérito increíble”, declaró el entrenador, quien colocó a sus jugadores como la base de la continuidad argentina en las instancias finales.

“No tenemos la pócima, pero sin estos jugadores es difícil. Hoy fue una prueba de que, ante un rival superior a lo que veníamos enfrentando, el equipo siguió intentando con otros atributos”, concluyó.

Argentina tendrá que recuperar a un plantel que disputó dos tiempos extra durante su camino en la fase de eliminación directa. El siguiente desafío será Inglaterra, en un partido que Scaloni pretende afrontar desde el análisis futbolístico, con la experiencia acumulada desde Qatar y con un lugar en la final del Mundial 2026 en juego.

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