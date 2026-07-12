Messi se sincera: “Jugar contra Inglaterra será especial”

Aunque admite que el desgaste en el equipo ha sido importante, destaca el buen nivel que el selectivo ha conservado durante tanto tiempo, situación que los pone de nuevo entre las cuatro mejores selecciones del mundo

El argentino no apareció en el marcador, pero lideró a su escuadra | Reuters

Argentina avanzó a las semifinales de la Copa del Mundo 2026 tras superar a Suiza, y Lionel Messi compartió sus impresiones sobre el próximo desafío ante Inglaterra.

El delantero argentino reconoció la importancia de enfrentar a un equipo considerado importante dentro de la historia del fútbol de su país, concretamente por lo vivido en la Copa del Mundo 1986, con ‘La Mano de Dios’ y ‘El Gol del Siglo’: “Obviamente todo lo que vi lo recuerdo por video, por imágenes donde continuamente y todo el tiempo nosotros los argentinos lo vemos y lo revivimos”, señaló.

Messi resaltó la experiencia de su grupo de trabajo frente a equipos de alto nivel. “Creo que este grupo está acostumbrado a jugar partido de fútbol, sea cual sea el rival”, comentó, subrayando la preparación de la albiceleste para enfrentar cualquier estilo de juego.

En cuanto al duelo frente a Inglaterra, Messi reconoció la particularidad de este encuentro en su trayectoria. “Obviamente jugar contra Inglaterra es especial porque es una potencia. Para mí en lo personal es la primera vez que voy a jugar contra él. Fue contra todos, menos contra Inglaterra, así que va a ser lindo también por ese lado. Vivirlo como lo que es una semifinal de Copa del Mundo contra una potencia, una gran selección”, señaló, anticipando la importancia de la semifinal desde el punto de vista personal y colectivo.

Bajo la misma línea, habló sobre la intensidad del duelo y el desgaste acumulado por su equipo. “Bueno, la verdad que sí, igual que todos mis compañeros, eh, estamos acusando el desgaste que venimos acumulando, el cansancio, pero bueno, son momentos donde el equipo saca donde no tiene y nos llevamos una victoria muy difícil”, comentó el astro argentino. De igual forma se dio tiempo de reconocer que la expulsión de un jugador suizo cambió la dinámica del partido: “cuando ellos quedan con 10 cambió totalmente el partido y ya estuvimos más tranquilos. Pero fue duro”.

Finalmente, reflexionó sobre la importancia de disfrutar de estos momentos y de la respuesta de los aficionados. “Este grupo está acostumbrado a la gente a algo que no es normal, pero hay que disfrutarlo, vivirlo como lo vive la gente, como lo vivimos nosotros y nada, aprovechar estos momentos”.

“Lo que viene haciendo este grupo es una locura, compitiendo, llegando a finales, siendo campeones de finalísima, mundial, Copa América, volviendo a estar entre los cuatro mejores”, dijo Messi, enfatizando que esta generación ha logrado mantener un nivel alto en los últimos años.

“Otra vez tocó sufrir pero este equipo nunca deja de creer”

Lionel Messi no dejó escapar la oportunidad de externar su sentir en redes sociales, tras el duelo ante Suiza. El astro argentino, por medio de su cuenta de Instagram reconoció que fue un duelo sufrido, pero que al final se consiguió el objetivo.

Además, no dejó escapar la oportunidad de mencionar que vuelven a estar entre los cuatro mejores de una justa mundialista, tal y como lo consiguieron en Qatar 2022.

“Otra vez tocó sufrir pero este equipo nunca deja de creer. Volvemos a estar entre los cuatro mejores del mundo. Vamos carajo”, recalcó en su publicación.

Alexis Mac Allister niega saber supuesto interes del Liverpool sobre Gil Mora

Alexis Mac Allister evitó pronunciarse sobre los rumores que vinculan a Gilberto Mora con el Liverpool y aseguró que no tiene información al respecto. El mediocampista de la selección argentina explicó que, cuando surgen este tipo de versiones, prefiere ser cuidadoso con sus declaraciones.

“Sinceramente no vi nada al respecto. Obviamente uno cuando pasan estas cosas siempre tiene mucho cuidado al hablar, sobre todo por respeto al jugador y al club al que pertenece”, comentó Mac Allister al ser consultado sobre el tema.

El jugador argentino añadió que, si ‘Morita’ aparece relacionado con el Liverpool, considera que debe tratarse de alguien con condiciones importantes. “Si lo nombran para ir al Liverpool, seguramente será un gran jugador y por algo lo están nombrando”, concluyó.

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