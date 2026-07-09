Resultado de Baloto y Revancha: consulte los números que cayeron hoy | 8 de julio de 2026

En Claro Sports se pueden informar de todos los números ganadores del Baloto y Baloto Revancha para el miércoles 8 de julio.

Estrategia Baloto | Baloto Oficial.

No paran los nuevos sorteos en las chances y loterías más importantes del territorio colombiano. Para este miércoles 8 de julio se llevaron a cabo nuevas oportunidades de ganadores en el Baloto y Baloto Revancha. Es por eso que, en Claro Sports, les traemos todos los detalles al respecto.

Resultados Baloto hoy, 8 de julio de 2026

Números ganadores: 11 – 15 – 20 – 24 – 30 – 02

11 – 15 – 20 – 24 – 30 – Nuevo acumulado: $47.200 millones de pesos.

Resultado Baloto 8 de julio | baloto.com

Resultados Baloto Revancha hoy, 8 de julio de 2026

Números ganadores: 04 – 12 – 26 – 35 – 37 – 13

04 – 12 – 26 – 35 – 37 – Nuevo acumulado: $7.600 millones de pesos.

Resultado Baloto Revancha 8 de julio | baloto.com

Metodología de Baloto

Para jugar, debe tener en cuenta lo siguiente. Cada línea de juego se compone de cinco números base entre el 1 y 45, además de una súperbalota numerada entre 1 y 16. La finalidad radica en acertar la mayor cantidad de números, hasta que la persona que logre una coincidencia exacta se llevará el premio mayor acumulado. Si no llega a caer, va creciendo hasta que un participante pueda dar en el clavo.

¿Dónde comprar el Baloto?

Hay muchísimos lugares autorizados para la venta de los tiquetes. Van desde comercios de trámites, farmacias, supermercados, almacenes de cadena y tiendas de barrio, identificados con el logotipo del juego. Además, la compañía organizadora ha habilitado una plataforma en el sitio web para que las personas se registren y hagan su pronóstico de forma digital.

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