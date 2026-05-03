Resultados de loterías Boyacá y Cauca: números que cayeron y ganadores | 2 de mayo de 2026

Publicado por Redacción Claro Sports

Consulte cuáles fueron los números ganadores de las principales loterías y chances del país en los sorteos de este sábado 2 de mayo.

Resultados. - Lotería Boyacá.
Resultados. – Lotería Boyacá.

La actividad del azar no se detiene. Como suele suceder cada sábado, se efectuaron los resultados de las loterías de Boyacá y Cauca, sin olvidar todos los chances que juegan a diario. A través de Claro Sports, usted podrá consultar los números ganadores.

Lotería de Boyacá

  • Sorteo: 4622
  • Premio mayor: $15.000 millones de pesos.
  • Número ganador: 3370
  • Serie: 275

Lotería del Cauca

  • Sorteo: 2609
  • Premio mayor: $8.000 millones de pesos.
  • Número: 0496
  • Serie: 158
  • Despachado a: Medellín.
Lotería del Cauca el 2 de mayo
Lotería del Cauca el 2 de mayo

Resultados de chances hoy

  • Dorado Mañana: 0745 – 5.
  • Dorado Tarde: 2797 – 5.
  • Paisita Día: 2797 – 5.
  • Paisita Noche: 3478 – Delfín.
  • Paisita 3: 0886 – 4.
  • Caribeña Día: 6598 – 6.
  • Culona: 8153.
  • Astro Sol: 8673 – Tauro.
  • Astro Luna: 1878 – Aries.
  • Pijao de Oro: 8048 – 7.
  • Chontico Día: 4971 – 6.
  • Play Four Día: 1706.
  • Play Four Noche: 4226.
  • Samán Día: 6316.
  • Caribeña Día: 5998 – 6.
  • Caribeña Noche: 7303 – 4.
  • Motilón Tarde: 3572 – 0.
  • Motilón Noche: 0345 – 0.
  • Fantástica Día: 1316 – 4.
  • Fantástica Noche: 8688 – 8.

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