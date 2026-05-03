Resultados de loterías Boyacá y Cauca: números que cayeron y ganadores | 2 de mayo de 2026

Consulte cuáles fueron los números ganadores de las principales loterías y chances del país en los sorteos de este sábado 2 de mayo.

Resultados. – Lotería Boyacá.

La actividad del azar no se detiene. Como suele suceder cada sábado, se efectuaron los resultados de las loterías de Boyacá y Cauca, sin olvidar todos los chances que juegan a diario. A través de Claro Sports, usted podrá consultar los números ganadores.

Lotería de Boyacá

Sorteo: 4622

4622 Premio mayor: $15.000 millones de pesos.

$15.000 millones de pesos. Número ganador: 3370

3370 Serie: 275

Lotería del Cauca

Sorteo: 2609

2609 Premio mayor: $8.000 millones de pesos.

$8.000 millones de pesos. Número: 0496

0496 Serie: 158

158 Despachado a: Medellín.

Lotería del Cauca el 2 de mayo

Resultados de chances hoy

Dorado Mañana: 0745 – 5.

0745 – 5. Dorado Tarde: 2797 – 5.

2797 – 5. Paisita Día: 2797 – 5.

2797 – 5. Paisita Noche: 3478 – Delfín.

3478 – Delfín. Paisita 3: 0886 – 4.

0886 – 4. Caribeña Día: 6598 – 6.

6598 – 6. Culona: 8153.

8153. Astro Sol : 8673 – Tauro.

: 8673 – Tauro. Astro Luna: 1878 – Aries.

1878 – Aries. Pijao de Oro: 8048 – 7.

8048 – 7. Chontico Día: 4971 – 6.

4971 – 6. Play Four Día: 1706.

1706. Play Four Noche: 4226.

4226. Samán Día: 6316.

6316. Caribeña Día: 5998 – 6.

5998 – 6. Caribeña Noche: 7303 – 4.

7303 – 4. Motilón Tarde: 3572 – 0.

3572 – 0. Motilón Noche: 0345 – 0.

0345 – 0. Fantástica Día: 1316 – 4.

1316 – 4. Fantástica Noche: 8688 – 8.

Te puede interesar: