Resultados de loterías Boyacá y Cauca: números que cayeron y ganadores | 2 de mayo de 2026
Consulte cuáles fueron los números ganadores de las principales loterías y chances del país en los sorteos de este sábado 2 de mayo.
- ¡A todo o nada! 7 equipos por 2 cupos a los playoffs de la Liga BetPlay 2026-I
- Tabla de posiciones de la Liga BetPlay Dimayor 2026-I, en directo: resultados y horarios del fútbol colombiano
- Dónde ver la fecha 19 de la Liga BetPlay 2026-I: partidos en vivo por la televisión de Claro
La actividad del azar no se detiene. Como suele suceder cada sábado, se efectuaron los resultados de las loterías de Boyacá y Cauca, sin olvidar todos los chances que juegan a diario. A través de Claro Sports, usted podrá consultar los números ganadores.
Lotería de Boyacá
- Sorteo: 4622
- Premio mayor: $15.000 millones de pesos.
- Número ganador: 3370
- Serie: 275
Lotería del Cauca
- Sorteo: 2609
- Premio mayor: $8.000 millones de pesos.
- Número: 0496
- Serie: 158
- Despachado a: Medellín.
Resultados de chances hoy
- Dorado Mañana: 0745 – 5.
- Dorado Tarde: 2797 – 5.
- Paisita Día: 2797 – 5.
- Paisita Noche: 3478 – Delfín.
- Paisita 3: 0886 – 4.
- Caribeña Día: 6598 – 6.
- Culona: 8153.
- Astro Sol: 8673 – Tauro.
- Astro Luna: 1878 – Aries.
- Pijao de Oro: 8048 – 7.
- Chontico Día: 4971 – 6.
- Play Four Día: 1706.
- Play Four Noche: 4226.
- Samán Día: 6316.
- Caribeña Día: 5998 – 6.
- Caribeña Noche: 7303 – 4.
- Motilón Tarde: 3572 – 0.
- Motilón Noche: 0345 – 0.
- Fantástica Día: 1316 – 4.
- Fantástica Noche: 8688 – 8.