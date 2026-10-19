Claro, la red móvil más rápida y de mejor cobertura del país

La compañía también recibe, por segundo año consecutivo, el premio a la Mejor cobertura Móvil de Colombia, consolidando su liderazgo en alcance y disponibilidad de red a nivel nacional.

Claro es la mejor red de Colombia | Claro Colombia.

Claro Colombia fue reconocida por Ookla®, un líder mundial en inteligencia de conectividad y creador de Speedtest® y Downdetector®, con los Speedtest Awards™ a la Red Móvil Más Rápida y a la Mejor Cobertura Móvil de Colombia, de acuerdo con las mediciones realizadas entre millones de usuarios en el país durante el primer semestre de2026.

Estos reconocimientos reflejan la estrategia sostenida de inversión y modernización tecnológica que Claro ha desarrollado para fortalecer la experiencia de sus clientes. Hoy, la compañía cuenta con cobertura 4G en el 100% de las cabeceras municipales* y el despliegue de la red 5G en más de 100 ciudades y municipios, llevando conectividad de calidad a millones de personas, empresas e instituciones.

“Recibir estos reconocimientos por varios años es una muestra del compromiso que tenemos con Colombia y con nuestros clientes. Ser reconocidos por tercer año seguido como la red móvil más rápida y por segundo año consecutivo como la red de mejor cobertura nos confirma que las inversiones que realizamos en infraestructura y tecnología están generando resultados tangibles para los usuarios”, afirmó Rodrigo de Gusmao, presidente de Claro Colombia.

“Es un honor para Ookla felicitar a Claro por su destacado logro y reconocimiento al ganar los Speedtest Awards a la Red Móvil Más Rápida y a la Mejor Cobertura Móvil en Colombia durante el primer semestre de 2026. Este galardón es testimonio del firme compromiso de Claro con ofrecer a sus clientes un servicio de internet líder en la industria. Los Speedtest Awards de Ookla son reconocidos por su metodología rigurosa e integral, que evalúa a los mejores entre los mejores en cuanto a rendimiento de red. El desempeño de Claro sobresalió en un entorno altamente competitivo”, afirmó Chip Strange, CEO de Ookla.

De acuerdo con la metodología de Ookla, el premio a la Red Móvil Más Rápida evalúa indicadores de desempeño basados en la experiencia real de los usuarios, mientras que el reconocimiento a la Mejor Cobertura Móvil analiza el alcance y disponibilidad efectiva de la red mediante cientos de millones de registros y mediciones realizados en todo el territorio nacional. En ambos casos, Claro obtuvo los mejores resultados del mercado colombiano.

Los premios ratifican el liderazgo de Claro en conectividad móvil y respaldan el trabajo que la compañía continúa realizando para cerrar brechas digitales, expandir la tecnología 5G, modernizar su infraestructura y brindar una mejor experiencia a sus usuarios en todas las regiones del país.

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