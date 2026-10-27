Resultados de las loterías de Cundinamarca y Tolima: números que cayeron y ganadores | 26 de octubre de 2026

Consulte diariamente Claro Sports y revise sus tiquetes, puede que sea un feliz ganador pero aún no lo sabe.

Lotería de Cundinamarca / Foto: Referencial.

Los chances y las loterías en Colombia cumplen un papel fundamental, un gran porcentaje de la población depende de los números que arrojen ciertos resultados. Por tal motivo en Claro Sports entendemos esa necesidad y les traemos diariamente los resultados de lo sucedido este lunes, 27 de octubre del 2026.

Baloto

Baloto 17 25 30 33 35 – Superbalota 07

Baloto Revancha 15 17 23 28 42 – Superbalota 09

Lotería de Cundinamarca

Lotería de Cundinamarca 7099 – Serie 028

Lotería del Tolima

Lotería del Tolima 0902 – Serie 082

Dorado

Mañana 3383 – La 5ta 9 – Tarde 7075 – La 5ta 3 – Noche 6423 – La 5ta 9

Culona

Día 5918 – Noche 2420

Astro Sol

7333 – Signo Escorpión

Astro Luna

3424 – Signo Escorpión

Pijao de Oro

2385 – La 5ta 0

Paisita

Día 7492 – La 5ta 5 – Noche 7722 – Toro

Chontico

Día 8666 – La 5ta 8 – Noche 3634 – La 5ta 8

Cafeterito

Tarde 4980 – La 5ta 3 – Noche 6538 – La 5ta 3

Sinuano

Día 2503 – La 5ta 5 – Noche 9191 – La 5ta 8

Cash Three

Día 819 – Noche 179

Play Four

Día 7177 – Noche 9845

Samán

Día 1514

Caribeña

Día 9501 – La 5ta 0 – Noche 1258 – La 5ta 8

Motilón

Tarde 8077 – La 5ta 6 – Noche 9304 – La 5ta 7

Fantástica

Día 5081 – La 5ta 3 – Noche 4711 – La 5ta 6

Antioqueñita

Día 4902 – La 5ta 8 – Tarde 7035 – La 5ta 6

Evening

5753

Win 4

5050

Lea también: