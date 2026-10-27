Resultados de las loterías de Cundinamarca y Tolima: números que cayeron y ganadores | 26 de octubre de 2026
Consulte diariamente Claro Sports y revise sus tiquetes, puede que sea un feliz ganador pero aún no lo sabe.
Los chances y las loterías en Colombia cumplen un papel fundamental, un gran porcentaje de la población depende de los números que arrojen ciertos resultados. Por tal motivo en Claro Sports entendemos esa necesidad y les traemos diariamente los resultados de lo sucedido este lunes, 27 de octubre del 2026.
Baloto
Baloto 17 25 30 33 35 – Superbalota 07
Baloto Revancha 15 17 23 28 42 – Superbalota 09
Lotería de Cundinamarca
Lotería de Cundinamarca 7099 – Serie 028
Lotería del Tolima
Lotería del Tolima 0902 – Serie 082
MÁS INFORMACIÓN: Resultados de loterías y chances en Colombia: números que cayeron y ganadores | 25 de octubre de 2026
Dorado
Mañana 3383 – La 5ta 9 – Tarde 7075 – La 5ta 3 – Noche 6423 – La 5ta 9
Culona
Día 5918 – Noche 2420
Astro Sol
7333 – Signo Escorpión
Astro Luna
3424 – Signo Escorpión
Pijao de Oro
2385 – La 5ta 0
Paisita
Día 7492 – La 5ta 5 – Noche 7722 – Toro
Chontico
Día 8666 – La 5ta 8 – Noche 3634 – La 5ta 8
Cafeterito
Tarde 4980 – La 5ta 3 – Noche 6538 – La 5ta 3
Sinuano
Día 2503 – La 5ta 5 – Noche 9191 – La 5ta 8
Cash Three
Día 819 – Noche 179
Play Four
Día 7177 – Noche 9845
Samán
Día 1514
Caribeña
Día 9501 – La 5ta 0 – Noche 1258 – La 5ta 8
MÁS INFORMACIÓN: Resultado de Baloto y Revancha: consulte los números que cayeron hoy | 24 de octubre de 2026
Motilón
Tarde 8077 – La 5ta 6 – Noche 9304 – La 5ta 7
Fantástica
Día 5081 – La 5ta 3 – Noche 4711 – La 5ta 6
Antioqueñita
Día 4902 – La 5ta 8 – Tarde 7035 – La 5ta 6
Evening
5753
Win 4
5050