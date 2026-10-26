Resultados de loterías y chances en Colombia: números que cayeron y ganadores | 25 de octubre de 2026
Consulte cuáles fueron los números ganadores de las principales loterías y chances del país, en los sorteos de este domingo 23 de octubre.
La actividad del azar no se detiene. A pesar de que fue domingo, igual hubo actividad de todos los chances que regularmente juegan a diario. Esto es lo que debe saber acerca de los últimos sorteos, en territorio colombiano, efectuados este pasado 25 de octubre.
Resultados de chances
- Motilón Día: 2531 – 6
- Motilón Noche: 9147 – 1
- Cafeterito Noche: 7646 – 1
- Fantástica Noche: 1810 – 1
- Play Four Día: 6422
- Play Four Noche: 5376
- Cash Three Día: 858
- Cash Three Noche: 267
- Caribeña Día: 8822 – 5
- Caribeña Noche: 6274 – 7
- Sinuano Día: 6918 – 4
- Sinuano Noche: 3133 – 9
- Astro Luna: 0743 – Sagitario.
- Culona Día: 7813
- Culona Noche: 7021
- Chontico Día: 4322 – 9
- Chontico Noche: 7067 – 3
- Pijao: 7377 – 5
- Dorado Noche: 2080 – 1
- Samán: 0810
- Paisita 1: 6683 – 5
- Paisita 2: 9205
- Antioqueñita 1: 9377 – 7
- Antioqueñita 2: 9156 – 2
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El domingo no hubo loterías principales: ¿por qué?
Normalmente, como todos los domingos, no hubo sorteos de las loterías que regularmente juegan entre semana a diario. Se debe principalmente a la comercialización de los productos. La realización de un sorteo necesita reunir una buena cantidad de gente para su orden ideal y los estándares de calidad y transparencia ideales. Esto se vuelve más costoso en un domingo, que regularmente es un día de descanso.
La segunda razón se debe a la venta de juegos de azar. Los domingos se dedican a actividades distintas, aprovechando para pasar tiempo de calidad con la familia o tener un tiempo distinto. Todos estos productos pasan a un segundo plano.
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¿Qué hacer si gana un premio de loterías o chances?
Cada procedimiento de cobro puede ser distinto de acuerdo al juego de azar, puesto que las compañías pueden tener distintos lineamientos. Los pasos para reclamar se consignan en el reglamento específico, el cual suele estar impreso en el reverso del billete y también en el sitio web oficial.
Los organizadores delinean un tope a cobrar en cualquier punto de venta autorizado. En caso de superar el límite, la persona deberá cumplir más requisitos como la documentación. Además, tendrá que visitar una oficina especializada para dar trámite bajo los protocolos de seguridad y liquidación de impuestos.