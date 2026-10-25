Resultados de loterías de Boyacá y Cauca: números que cayeron y ganadores | 24 de octubre de 2026
Consulte cuáles fueron los números ganadores de las principales loterías y chances del país, en los sorteos de este sábado 24 de octubre.
La actividad del azar no se detiene. Como es habitual en las noches sabatinas, se efectuaron los sorteos de las loterías de Boyacá y Cauca, además de todos los chances que juegan a diario. A través de Claro Sports, consulte todos los resultados y verifique si termina siendo uno de los afortunados en aras de lograr el resultado.
Lotería de Boyacá
- Sorteo: 4647
- Premio mayor: $15.000 millones de pesos.
- Número: 5707
- Serie: 232
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Lotería del Cauca
- Sorteo: 2634
- Premio mayor: $8.000 millones de pesos.
- Número: 9458
- Serie: 228
- Despachado a: Tunja.
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Resultados de chances hoy
- Dorado Mañana: 3602 – 3
- Dorado Tarde: 6862 – 8
- Dorado Noche: 5366 – 9
- Culona Día: 5374
- Culona Noche: 8542
- Astro Sol: 6273 – Aries.
- Astro Luna: 0460 – Cáncer.
- Paisita Día: 8786 – 0
- Paisita Noche: 9593 – Caballo.
- Paisita 3: 9120 – 5
- Chontico Día: 0121 – 8
- Chontico Noche: 3161 – 5
- Cafeterito Tarde: 8432 – 3
- Cafeterito Noche: 2675 – 3
- Sinuano Día: 2735 – 1
- Sinuano Noche: 9509 – 4
- Cash Three Día: 419
- Cash Three Noche: 122
- Play Four Día: 9946
- Play Four Noche: 8810
- Samán Día: 9408
- Caribeña Día: 0531 – 7
- Caribeña Noche: 7260 – 6
- Motilón Tarde: 2472 – 1
- Motilón Noche: 8519 – 7
- Fantástica Día: 9111 – 4
- Fantástica Noche: 9702 – 5
- Antioqueñita Día: 0431 – 8
- Antioqueñita Tarde: 7106 – 2
- Evening: 2645
- Win 4: 5568