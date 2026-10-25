Resultados de loterías de Boyacá y Cauca: números que cayeron y ganadores | 24 de octubre de 2026

Consulte cuáles fueron los números ganadores de las principales loterías y chances del país, en los sorteos de este sábado 24 de octubre.

Resultados. – Lotería de Boyacá.

La actividad del azar no se detiene. Como es habitual en las noches sabatinas, se efectuaron los sorteos de las loterías de Boyacá y Cauca, además de todos los chances que juegan a diario. A través de Claro Sports, consulte todos los resultados y verifique si termina siendo uno de los afortunados en aras de lograr el resultado.

Lotería de Boyacá

Sorteo: 4647

4647 Premio mayor: $15.000 millones de pesos.

$15.000 millones de pesos. Número: 5707

5707 Serie: 232

Lotería de Boyacá el 24 de octubre

Lotería del Cauca

Sorteo: 2634

2634 Premio mayor: $8.000 millones de pesos.

$8.000 millones de pesos. Número: 9458

9458 Serie: 228

228 Despachado a: Tunja.

Lotería del Cauca el 24 de octubre

Resultados de chances hoy

Dorado Mañana: 3602 – 3

3602 – 3 Dorado Tarde: 6862 – 8

6862 – 8 Dorado Noche: 5366 – 9

5366 – 9 Culona Día: 5374

5374 Culona Noche: 8542

8542 Astro Sol: 6273 – Aries.

6273 – Aries. Astro Luna: 0460 – Cáncer.

0460 – Cáncer. Paisita Día: 8786 – 0

8786 – 0 Paisita Noche: 9593 – Caballo.

9593 – Caballo. Paisita 3: 9120 – 5

9120 – 5 Chontico Día: 0121 – 8

0121 – 8 Chontico Noche: 3161 – 5

3161 – 5 Cafeterito Tarde: 8432 – 3

8432 – 3 Cafeterito Noche: 2675 – 3

2675 – 3 Sinuano Día: 2735 – 1

2735 – 1 Sinuano Noche: 9509 – 4

9509 – 4 Cash Three Día: 419

419 Cash Three Noche: 122

122 Play Four Día: 9946

9946 Play Four Noche: 8810

8810 Samán Día: 9408

9408 Caribeña Día: 0531 – 7

0531 – 7 Caribeña Noche: 7260 – 6

7260 – 6 Motilón Tarde: 2472 – 1

2472 – 1 Motilón Noche: 8519 – 7

8519 – 7 Fantástica Día: 9111 – 4

9111 – 4 Fantástica Noche: 9702 – 5

9702 – 5 Antioqueñita Día: 0431 – 8

0431 – 8 Antioqueñita Tarde: 7106 – 2

7106 – 2 Evening: 2645

2645 Win 4: 5568

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