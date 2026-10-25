Resultados de loterías de Boyacá y Cauca: números que cayeron y ganadores | 24 de octubre de 2026

Publicado por Redacción Claro Sports

Consulte cuáles fueron los números ganadores de las principales loterías y chances del país, en los sorteos de este sábado 24 de octubre.

Resultados. - Lotería de Boyacá.
Resultados. – Lotería de Boyacá.

La actividad del azar no se detiene. Como es habitual en las noches sabatinas, se efectuaron los sorteos de las loterías de Boyacá y Cauca, además de todos los chances que juegan a diario. A través de Claro Sports, consulte todos los resultados y verifique si termina siendo uno de los afortunados en aras de lograr el resultado.

Lotería de Boyacá

  • Sorteo: 4647
  • Premio mayor: $15.000 millones de pesos.
  • Número: 5707
  • Serie: 232
Lotería de Boyacá
Lotería de Boyacá el 24 de octubre

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Lotería del Cauca

  • Sorteo: 2634
  • Premio mayor: $8.000 millones de pesos.
  • Número: 9458
  • Serie: 228
  • Despachado a: Tunja.
Lotería del Cauca
Lotería del Cauca el 24 de octubre

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Resultados de chances hoy

  • Dorado Mañana: 3602 – 3
  • Dorado Tarde: 6862 – 8
  • Dorado Noche: 5366 – 9
  • Culona Día: 5374
  • Culona Noche: 8542
  • Astro Sol: 6273 – Aries.
  • Astro Luna: 0460 – Cáncer.
  • Paisita Día: 8786 – 0
  • Paisita Noche: 9593 – Caballo.
  • Paisita 3: 9120 – 5
  • Chontico Día: 0121 – 8
  • Chontico Noche: 3161 – 5
  • Cafeterito Tarde: 8432 – 3
  • Cafeterito Noche: 2675 – 3
  • Sinuano Día: 2735 – 1
  • Sinuano Noche: 9509 – 4
  • Cash Three Día: 419
  • Cash Three Noche: 122
  • Play Four Día: 9946
  • Play Four Noche: 8810
  • Samán Día: 9408
  • Caribeña Día: 0531 – 7
  • Caribeña Noche: 7260 – 6
  • Motilón Tarde: 2472 – 1
  • Motilón Noche: 8519 – 7
  • Fantástica Día: 9111 – 4
  • Fantástica Noche: 9702 – 5
  • Antioqueñita Día: 0431 – 8
  • Antioqueñita Tarde: 7106 – 2
  • Evening: 2645
  • Win 4: 5568

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