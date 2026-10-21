Harry Kane vuelve a enfrentar al Arsenal: del rechazo juvenil a sus 15 goles contra los Gunners

El delantero vuelve a enfrentar al club londinense en Champions League. El ídolo del Tottenham suma 15 goles en 22 partidos ante el equipo que lo rechazó en su infancia

El inglés busca ampliar sus registros ante el equipo de Arteta | Claro Sports

Harry Kane vuelve a encontrarse con uno de los equipos que marcaron su trayectoria. El delantero inglés del Bayern Munich enfrentará al Arsenal este miércoles 21 de octubre, en la tercera jornada de la UEFA Champions League 2026-27, en un partido que representa otro capítulo de una historia que comenzó en las categorías inferiores del conjunto londinense y continuó con la rivalidad del Tottenham.

Con 15 goles en 22 enfrentamientos oficiales, el Arsenal es uno de los rivales que más ha sufrido la capacidad goleadora de Kane. Durante su etapa en los Spurs se convirtió en el máximo anotador del derbi del norte de Londres y, tras su fichaje por el Bayern en 2023, trasladó esa rivalidad a la Champions League. Ahora, el Allianz Arena será el escenario de un nuevo enfrentamiento entre el atacante y el club que decidió prescindir de él durante su infancia.

¿Por qué el Arsenal rechazó a Harry Kane y cómo terminó en el Tottenham?

La relación de Harry Kane con el Arsenal comenzó mucho antes de su debut profesional. El delantero formó parte de las categorías inferiores de los Gunners cuando tenía ocho años, pero el club decidió dejarlo fuera de su proyecto de formación. Aquella determinación terminó por cambiar el rumbo de su carrera, pues abrió la posibilidad de que continuara su desarrollo en otro equipo de Londres.

La explicación llegó varios años después. En 2018, Liam Brady, quien estuvo al frente de la formación juvenil del Arsenal, reconoció que el club había cometido un error. El exdirectivo explicó que Kane era considerado un niño con sobrepeso y pocas condiciones atléticas, por lo que no consiguió mantenerse en la academia. El propio futbolista reconoció que aquella experiencia se convirtió en una motivación para demostrar su capacidad.

En 2004, con 11 años, Kane ingresó a las categorías inferiores del Tottenham Hotspur, institución en la que construyó su carrera. Antes de consolidarse en el primer equipo, pasó por diferentes cesiones en Leyton Orient, Millwall, Norwich City y Leicester City. Su crecimiento terminó por convertirlo en uno de los referentes de los Spurs y en el goleador histórico de la institución.

Tottenham vs Arsenal: la rivalidad que convirtió a Kane en el máximo goleador del derbi

El primer golpe de Kane contra el Arsenal llegó el 7 de febrero de 2015. El delantero marcó un doblete en la victoria del Tottenham por 2-1 sobre los Gunners en White Hart Lane, con un segundo tanto de cabeza que decidió el encuentro en los minutos finales. Aquella actuación representó el inicio de una relación goleadora con el rival de la ciudad, al que enfrentaría de manera recurrente durante las siguientes temporadas.

Uno de los episodios que también marcaron su trayectoria ocurrió en marzo de 2016, cuando anotó durante un empate 2-2 mientras utilizaba una máscara de protección por una lesión en la nariz. Kane terminó su etapa en la Premier League con 14 goles contra el Arsenal, una cifra que lo mantiene como el máximo anotador en la historia del derbi del norte de Londres. Siete de esos tantos llegaron desde el punto penal, otro registro que refleja su presencia en los enfrentamientos entre ambos clubes.

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La historia de Kane con el Tottenham terminó en agosto de 2023, cuando aceptó incorporarse al Bayern Munich. El delantero salió de los Spurs con 280 goles en 435 partidos oficiales, como el máximo goleador histórico del club. La directiva londinense explicó entonces que el futbolista había manifestado su intención de afrontar un nuevo desafío y no renovar su contrato. Su salida cerró casi dos décadas de vínculo con la institución, pero no sus enfrentamientos contra el Arsenal.

Harry Kane vs Arsenal en Champions League: partidos, goles y nuevos capítulos con el Bayern

La Champions League reunió nuevamente a Kane con el Arsenal en los cuartos de final de la temporada 2023-24. El inglés marcó de penalti en el empate 2-2 disputado en el Emirates Stadium el 9 de abril de 2024, mientras que el Bayern consiguió avanzar a semifinales después de ganar 1-0 en la vuelta, gracias a un gol de Joshua Kimmich. Aquella eliminatoria fue el primer enfrentamiento del atacante contra los Gunners con una camiseta distinta a la del Tottenham.

El siguiente capítulo se presentó el 26 de noviembre de 2025, durante la fase de liga de la Champions. El Arsenal derrotó 3-1 al Bayern Munich en Londres, con anotaciones de Jurrien Timber, Noni Madueke y Gabriel Martinelli. Lennart Karl descontó para el conjunto alemán, mientras que Kane disputó el encuentro sin marcar. Esa derrota puso fin a una racha de 18 partidos oficiales sin perder que mantenía el equipo dirigido por Vincent Kompany.

Los números de Kane contra el Arsenal registran 22 partidos oficiales y 15 goles antes del encuentro del 21 de octubre de 2026, para un promedio de 0.68 anotaciones por compromiso. De esos enfrentamientos, 19 corresponden a su etapa con el Tottenham, en la que convirtió 14 tantos, mientras que con el Bayern suma tres partidos y un gol. El Arsenal es el tercer rival al que más veces le ha marcado en su carrera, solamente por detrás del Leicester City, con 20 anotaciones, y el Everton, con 16.

El nuevo enfrentamiento llega, además, con Kane en una racha de nueve partidos consecutivos de Champions League con al menos una anotación, marca que anteriormente consiguieron Cristiano Ronaldo, Robert Lewandowski y Ruud van Nistelrooij. El Bayern buscará recuperar terreno después de su empate 3-3 contra el Viking FK, mientras que el Arsenal llega con dos victorias en sus primeros dos encuentros europeos. Aunque Kane ha señalado que los medios suelen darle más importancia a su pasado con los Gunners de la que él mismo le concede, el partido ofrece otra oportunidad de ampliar una cuenta goleadora que comenzó hace más de una década.