Resultado de Baloto y Revancha: consulte los números que cayeron hoy | 24 de octubre de 2026

Consulte cuáles fueron los números ganadores del reciente sorteo de Baloto y Revancha, efectuado este sábado 24 de octubre.

Resultado de Baloto y Revancha. – @Baloto_Colombia.

Una vez más, como todos los sábados, hubo nuevo sorteo de Baloto y Revancha. Sin duda, dos de los juegos más anhelados por todos los colombianos en los que, ambos premios absolutos, no han dado en el clavo. A través de Claro Sports, consulte todos los resultados.

Resultados del Baloto hoy, 24 de octubre de 2026

Números ganadores: 11 – 13 – 15 – 29 – 41 – 08

11 – 13 – 15 – 29 – 41 – Nuevo acumulado: $17.200 millones de pesos.

Resultados del Revancha hoy, 24 de octubre de 2026

Números ganadores: 06 – 16 – 18 – 22 – 25 – 10

06 – 16 – 18 – 22 – 25 – Nuevo acumulado: $4.000 millones de pesos.

Buenos días ✨🍀 Estos son los #Resultados del sorteo N° 2.726 de #BalotoRevancha del sábado 24 de octubre. ¡60.182 ganadores en total! 🎉✨ 🎟️ ¿Serás el próximo afortunado? Juega en línea aquí https://t.co/92kTZinq3s https://t.co/KwUvlFuYS8 — Baloto (@Baloto_Colombia) October 25, 2026

Dinámica para jugar Baloto y Revancha

Para usted disputar el sorteo, solo debe elegir cinco números entre 1 y 45 y una superbalota del 1 al 16. Entre más números logre atinar, sin duda, más dinero ganará usted en el sorteo. En caso de atinarle a todas las cifras, se podrá llevar el gran premio mayor acumulado que crece continuamente hasta que alguien lo gane. De todos modos, tiene la opción de pagar un valor adicional para jugar Revancha y duplicar las oportunidades con el mismo cartón.

¿Dónde comprar tiquetes de Baloto?

La adquisición del tiquete de Baloto puede realizarse en varios establecimientos autorizados. Usted puede comprarlo en comercios de trámites, farmacias, supermercados, almacenes de cadena y tiendas de barrio que estén debidamente identificadas con el logotipo del juego. El sistema permite registrarse en la plataforma en línea para realizar el pronóstico de forma digital.

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