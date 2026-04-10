Resultados de loterías de Bogotá y Quindío: números que cayeron y ganadores | 9 de abril de 2026

Publicado por Redacción Claro Sports

Consulte cuáles fueron los números ganadores de las principales loterías del país, este jueves 9 de abril de 2026.

Resultados. - Lotería de Bogotá.
Resultados. – Lotería de Bogotá.

La actividad del azar no se detiene. Una vez más, este jueves, se efectuaron dos de los sorteos más importantes del país. Conozca quiénes fueron los ganadores desde Bogotá y el Quindío, sin olvidar todos los chances que juegan a diario.

Lotería de Bogotá

  • Sorteo: 2841
  • Premio mayor: $10.000 millones de pesos.
  • Número: 6127
  • Serie: 164
Lotería de Bogotá
Lotería de Bogotá el 9 de abril

Lotería del Quindío

  • Sorteo: 3009
  • Premio mayor: $2.000 millones de pesos.
  • Número: 5497
  • Serie: 178
  • Despachado a: Armenia.
Lotería del Quindío el 9 de abril
Lotería del Quindío el 9 de abril

Resultados de chances hoy

  • Dorado Mañana: 8162 – 6
  • Dorado Tarde: 5179 – 6
  • Culona Día: 7786
  • Culona Noche: 8928
  • Astro Sol: 0878 – Aries.
  • Pijao de Oro: 5751 – 4
  • Paisita Día: 8384 – 0
  • Paisita Noche: 1273 – Zorro.
  • Chontico Día: 8561 – 4
  • Chontico Noche: 2881 – 2
  • Cafeterito Tarde: 8662 – 7
  • Cafeterito Noche: 3505 – 0
  • Sinuano Día: 2054 – 5
  • Sinuano Noche: 2995 – 9
  • Cash Three Día: 983
  • Cash Three Noche: 845
  • Play Four Día: 5557
  • Play Four Noche: 8821
  • Samán Día: 6073
  • Caribeña Día: 5985 – 1
  • Caribeña Noche: 5157 – 5
  • Motilón Tarde: 3620 – 1
  • Motilón Noche: 5771 – 6
  • Fantástica Día: 0443 – 8
  • Fantástica Noche: 1668 – 8
  • Antioqueñita Día: 2486 – 9
  • Antioqueñita Tarde: 8294 – 9
  • Win 4: 8448
  • Evening: 8934

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