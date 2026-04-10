Resultados de loterías de Bogotá y Quindío: números que cayeron y ganadores | 9 de abril de 2026
Consulte cuáles fueron los números ganadores de las principales loterías del país, este jueves 9 de abril de 2026.
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La actividad del azar no se detiene. Una vez más, este jueves, se efectuaron dos de los sorteos más importantes del país. Conozca quiénes fueron los ganadores desde Bogotá y el Quindío, sin olvidar todos los chances que juegan a diario.
Lotería de Bogotá
- Sorteo: 2841
- Premio mayor: $10.000 millones de pesos.
- Número: 6127
- Serie: 164
Lotería del Quindío
- Sorteo: 3009
- Premio mayor: $2.000 millones de pesos.
- Número: 5497
- Serie: 178
- Despachado a: Armenia.
Resultados de chances hoy
- Dorado Mañana: 8162 – 6
- Dorado Tarde: 5179 – 6
- Culona Día: 7786
- Culona Noche: 8928
- Astro Sol: 0878 – Aries.
- Pijao de Oro: 5751 – 4
- Paisita Día: 8384 – 0
- Paisita Noche: 1273 – Zorro.
- Chontico Día: 8561 – 4
- Chontico Noche: 2881 – 2
- Cafeterito Tarde: 8662 – 7
- Cafeterito Noche: 3505 – 0
- Sinuano Día: 2054 – 5
- Sinuano Noche: 2995 – 9
- Cash Three Día: 983
- Cash Three Noche: 845
- Play Four Día: 5557
- Play Four Noche: 8821
- Samán Día: 6073
- Caribeña Día: 5985 – 1
- Caribeña Noche: 5157 – 5
- Motilón Tarde: 3620 – 1
- Motilón Noche: 5771 – 6
- Fantástica Día: 0443 – 8
- Fantástica Noche: 1668 – 8
- Antioqueñita Día: 2486 – 9
- Antioqueñita Tarde: 8294 – 9
- Win 4: 8448
- Evening: 8934