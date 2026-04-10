Resultados de loterías de Bogotá y Quindío: números que cayeron y ganadores | 9 de abril de 2026

Consulte cuáles fueron los números ganadores de las principales loterías del país, este jueves 9 de abril de 2026.

Resultados. – Lotería de Bogotá.

La actividad del azar no se detiene. Una vez más, este jueves, se efectuaron dos de los sorteos más importantes del país. Conozca quiénes fueron los ganadores desde Bogotá y el Quindío, sin olvidar todos los chances que juegan a diario.

Lotería de Bogotá

Sorteo: 2841

2841 Premio mayor: $10.000 millones de pesos.

$10.000 millones de pesos. Número: 6127

6127 Serie: 164

Lotería de Bogotá el 9 de abril

Lotería del Quindío

Sorteo: 3009

3009 Premio mayor: $2.000 millones de pesos.

$2.000 millones de pesos. Número: 5497

5497 Serie: 178

178 Despachado a: Armenia.

Lotería del Quindío el 9 de abril

Resultados de chances hoy

Dorado Mañana: 8162 – 6

8162 – 6 Dorado Tarde: 5179 – 6

5179 – 6 Culona Día: 7786

7786 Culona Noche: 8928

8928 Astro Sol: 0878 – Aries.

0878 – Aries. Pijao de Oro: 5751 – 4

5751 – 4 Paisita Día: 8384 – 0

8384 – 0 Paisita Noche: 1273 – Zorro.

1273 – Zorro. Chontico Día: 8561 – 4

8561 – 4 Chontico Noche: 2881 – 2

2881 – 2 Cafeterito Tarde: 8662 – 7

8662 – 7 Cafeterito Noche: 3505 – 0

3505 – 0 Sinuano Día: 2054 – 5

2054 – 5 Sinuano Noche: 2995 – 9

2995 – 9 Cash Three Día: 983

983 Cash Three Noche: 845

845 Play Four Día: 5557

5557 Play Four Noche: 8821

8821 Samán Día: 6073

6073 Caribeña Día: 5985 – 1

5985 – 1 Caribeña Noche: 5157 – 5

5157 – 5 Motilón Tarde: 3620 – 1

3620 – 1 Motilón Noche: 5771 – 6

5771 – 6 Fantástica Día: 0443 – 8

0443 – 8 Fantástica Noche: 1668 – 8

1668 – 8 Antioqueñita Día: 2486 – 9

2486 – 9 Antioqueñita Tarde: 8294 – 9

8294 – 9 Win 4: 8448

8448 Evening: 8934

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