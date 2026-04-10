Resultado MiLoto hoy, 9 de abril de 2026: estos son los números ganadores
Consulte cuáles fueron los números del reciente sorteo de MiLoto, efectuado el último jueves 9 de abril de 2026.
La actividad del azar no se detiene. Una vez más, el popular juego de MiLoto tuvo actividad después de que cayera recientemente. Todavía queda en “veremos” otro ganador del premio acumulado, pero igualmente aquí le contamos cómo quedó el último resultado.
Resultado de MiLoto este jueves, 9 de abril de 2026
- Números ganadores: 02 – 10 – 11 – 13 – 31
- Nuevo acumulado: $200 millones de pesos.
Así se juega MiLoto
La dinámica es muy sencilla para poder participar. En este caso, usted puede escoger cinco números entre el 1 y 39, donde tendrá la oportunidad de llevarse el premio mayor. Tiene opción de escogerlos, o en su defecto, el sistema le arroja el cartón automáticamente.
Procedimiento para cobrar los premios
Todo depende principalmente del monto a reclamar. Hay cierto margen para que usted pueda retirar en un punto de venta autorizado, el cual está definido por la misma compañía. De lo contrario, le tocará ir a una oficina especializada para garantizar la seguridad de la entrega del premio. Esos topes se podrán ver en el sitio web o el reverso del tiquete.