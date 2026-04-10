Rating Colombia del 9 de abril de 2026, según CNC: ¿Quién fue eliminado en ‘La Casa de los Famosos’?

Consulte cuáles fueron los espacios más vistos de la televisión colombiana, según CNC, este jueves 9 de abril de 2026.

La Casa de los Famosos | RCN TV

De nuevo, el reality de ‘A Otro Nivel’ sigue marcando la parada en la cima del rating según el Centro Nacional de Consultorías. Sin embargo, ante una situación alarmante en ‘La Casa de los Famosos’, su directo rival de RCN, las mediciones del programa crecieron al punto de tocar el podio. A través de Claro Sports, repase cuáles fueron los espacios más vistos:

Rating en Colombia del 9 de abril de 2026, según CNC

Así quedó el escalafón:

A Otro Nivel – Caracol TV – 10.05% Noticias Caracol de las 7:00 p.m. – 9.08% La Casa de los Famosos – RCN TV – 6.39% Noticiero del Senado – Caracol TV – 6.34% Las de Siempre – RCN TV – 5.85% Noticias Caracol de las 12:30 m. – 5.62% Avance de Noticias RCN – 5.59% Avance de Noticias Caracol – 5.42% La Rosa de Guadalupe (parte 2) – RCN TV – 5.36% La Reina del Flow 3 – Caracol TV – 4.72%

¿Quién fue eliminado en ‘La Casa de los Famosos’?

En la emisión del pasado jueves, se confirmó que Eidevin López fue el nuevo expulsado del reality. El porcentaje en su contra fue del 74.42% de las votaciones, producto de un fuerte enfrentamiento con Alejandro Estrada y la mala reputación que tuvo de los seguidores. Es nada menos que el segundo expulsado de este modo en la competencia.

El ambiente deja mucha tensión con once participantes aún en el ruedo. Eso sí, la expulsión deja claras las reglas del juego de no romper ningún límite del respeto en el reality.

Así fueron los resultados de la votación en #LaCasaDeLosFamososCol3 😱🔥 pic.twitter.com/bwQA7Eq86y — Canal RCN (@CanalRCN) April 10, 2026

Parrilla futbolera de este viernes, 10 de abril del 2026:

Estos son los partidos más destacados:

12:00 m. | Paris FC vs Mónaco | Ligue 1.

1:30 p.m. | Augsburgo vs Hoffenfeim | Bundesliga.

1:45 p.m. | Roma vs Pisa | Serie A.

2:00 p.m. | Real Madrid vs Girona | LaLiga.

2:00 p.m. | West Ham vs Wolves | Premier League.

2:05 p.m. | Olympique de Marsella vs Metz | Ligue 1.

3:30 p.m. | Deportivo Pereira vs Once Caldas | Liga BetPlay.

6:00 p.m. | Argentina vs Brasil | Sudamericano sub 17.

6:00 p.m. | Paraguay vs Ecuador | Liga de Naciones CONMEBOL.

7:00 p.m. | Chile vs Argentina | Liga de Naciones CONMEBOL.

8:00 p.m. | Colombia vs Venezuela | Liga de Naciones CONMEBOL.

8:05 p.m. | Deportivo Pasto vs Tolima | Liga BetPlay.

¿Cómo se mide el rating en Colombia y a cuánto equivale cada punto?

Normalmente, el Centro Nacional de Consultorías (CNC) estipula el rating a través de porcentajes. Allí se toman las mediciones de millones de decodificadores en territorio colombiano. Si usted cambia de canal, le da más puntaje al último espacio consumido que al anterior.

Rating en Colombia de los últimos días

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