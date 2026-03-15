Pico y placa en Bogotá para este lunes, 16 de marzo de 2026: horarios, restricciones y vehículos exentos

Consulte cuáles serán las restricciones de pico y placa, en territorio bogotano, para este lunes 16 de marzo de 2026.

Pico y Placa en Bogotá | Alcaldía de Bogotá.

La actividad de pico y placa sigue vigente, como es habitual, en el inicio de una nueva semana. El lunes conduce a que millones de personas transiten por las calles de la capital de la república. Es por esto que, en Claro Sports, le explicamos todo lo que debe saber acerca de la medida que cobija todo el perímetro de la ciudad.

¿Qué vehículos tienen pico y placa en Bogotá este lunes, 16 de marzo de 2026?

Para este lunes, en la mitad de marzo, podrán circular los vehículos particulares con placas terminadas en 6, 7, 8, 9 y 0. Esto corresponde por ser día par. De lo contrario, las matrículas que culminen en 1, 2, 3, 4 y 5 no están habilitadas.

¿Cuáles son los horarios del pico y placa en Bogotá?

Como es habitual, el horario comprendido de pico y placa va entre las 6:00 de la mañana y 9:00 de la noche. Prácticamente va todo el día, por lo que las autoridades no tendrán ninguna contemplación si lo ven violando la media.

¿Qué excepciones aplican al pico y placa de Bogotá?

Los vehículos con motor eléctrico, así como las motocicletas, son exentas de la restricción de pico y placa junto a los que hagan el pago del método solidario. Por otro lado, no aplica para los que presten labores como servicios médicos, seguridad, prensa, personal diplomático o desplazamiento de personas en condición de discapacidad.

¿Qué sanciones se aplican por incumplir el pico y placa en Bogotá?

El comparendo es drástico. Su valor corresponde a 15 salarios mínimos legales diarios, que equivalen a $875.452 pesos colombianos. Como si fuera poco, el Código Nacional de Tránsito estipula que el vehículo será inmovilizado, por lo que se adicionan valores por estancia en patios y el uso de la grúa.

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