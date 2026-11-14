Resultado de MiLoto hoy, 13 de noviembre de 2026: estos son los números ganadores
En Claro Sports se pueden informar de todos los detalles de un nuevo sorteo del MiLoto para el viernes 13 de noviembre.
Nuevo día y nuevo sorteo de una de las loterías más importantes en el territorio colombiano. Los mismo aficionados de los juegos de azar han colocado al MiLoto como uno de los estandartes colombianos de las loterías y chances. Es por eso que, en Claro Sports, les contamos todos los detalles del sorteo del viernes 13 de noviembre.
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Resultado del MiLoto de este viernes, 13 de noviembre de 2026
- Números ganadores: 04 – 10 – 26 – 31 – 35.
- Nuevo acumulado: $200 millones de pesos.
¿Cómo se juega MiLoto?
Todo consiste en escoger cinco números entre 1 y 39, o en su defecto, elegir un cartón automático, ya que es una de las opciones que da la página. El premio mayor acumulado se incrementa a medida de que no logren dar en el premio, mientras que el monto ganador para usted tendrá su aumento a medida de la mayor cantidad de aciertos posibles. Es una dinámica muy simple y fácil de jugar.
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Proceso para reclamar premios del MiLoto
El método varía dependiendo del monto a cobrar. Los premios pequeños pueden redimirse en cualquier punto de venta autorizado como almacenes de cadena, supermercados, oficinas de trámite y otros sitios. No obstante, es recomendable revisar los topes en el reverso de su tiquete, puesto que en caso de ganar el valor acumulado, deberá dirigirse a una sucursal principal.