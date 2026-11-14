Garbage en vivo en el Zócalo de la CDMX: ¿A qué hora empieza el concierto y dónde ver este 14 de noviembre?

Garbage ofrecerá un concierto gratuito en el Zócalo de la CDMX este 14 de noviembre. Conoce el horario, las opciones de transporte y el posible setlist

Garbage en vivo en el Zócalo de la CDMX | @turismocdmx

La banda Garbage ofrecerá un concierto gratuito este sábado 14 de noviembre de 2026 en el Zócalo de la Ciudad de México, donde interpretará parte de su repertorio ante el público que se reúna en la Plaza de la Constitución. La agrupación, liderada por Shirley Manson, llegará al Centro Histórico como parte de la programación cultural del Gobierno capitalino.

La presentación comenzará a las 20:00 horas y no será necesario adquirir boletos para ingresar. Ante la concentración de asistentes que se espera en el primer cuadro de la capital, es importante conocer las opciones de transporte público, los posibles cambios en la circulación y las alternativas para seguir el espectáculo a distancia.

¿A qué hora empieza el concierto gratuito de Garbage en el Zócalo de la CDMX hoy 14 de noviembre?

El concierto de Garbage está programado para comenzar a las 20:00 horas del sábado 14 de noviembre, de acuerdo con la información difundida por la Secretaría de Cultura de la Ciudad de México.

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La presentación tendrá lugar en la Plaza de la Constitución, en el Centro Histórico, donde la agrupación encabezada por Shirley Manson se reunirá con sus seguidores para interpretar canciones de su trayectoria musical.

La entrada será gratuita y no se requerirá boleto. Sin embargo, se recomienda llegar con anticipación, debido a que los accesos a la plaza podrían estar sujetos a medidas de control conforme aumente la asistencia.

¿Dónde ver en vivo a Garbage en el Zócalo de la CDMX? Transmisión TV y online

El concierto de Garbage podrá disfrutarse de manera presencial en el Zócalo capitalino a partir de las 20:00 horas, sin costo de entrada. Respecto a la transmisión por televisión o plataformas digitales, la información proporcionada por las autoridades no confirma un canal o servicio que vaya a emitir el espectáculo en directo.

Quienes no puedan acudir al Centro Histórico podrán consultar los canales oficiales del Gobierno de la Ciudad de México y de la Secretaría de Cultura capitalina para conocer si se habilita alguna señal de transmisión. También se recomienda revisar las publicaciones de la agrupación, donde podrían compartirse imágenes y momentos de su presentación.

¿Cómo llegar al concierto de Garbage? Calles peatonales, estaciones de Metro y Metrobús

El transporte público será una de las alternativas para acudir al concierto de Garbage, debido a las restricciones vehiculares previstas en las inmediaciones del Zócalo. Los accesos peatonales estarán habilitados a partir de las 14:00 horas y se localizarán en las siguientes calles del Centro Histórico:

Francisco I. Madero.

5 de Mayo.

16 de Septiembre.

20 de Noviembre.

Pino Suárez.

Las autoridades contemplan filtros de revisión para controlar el ingreso de asistentes. La estación Zócalo/Tenochtitlan, de la Línea 2 del Metro, permanecerá cerrada durante el evento.

Para llegar en Metro, los asistentes pueden considerar las siguientes estaciones y continuar a pie:

Allende: Línea 2.

Línea 2. Pino Suárez: líneas 1 y 2.

líneas 1 y 2. Bellas Artes: líneas 2 y 8.

líneas 2 y 8. San Juan de Letrán: Línea 8.

Quienes utilicen el Metrobús pueden tomar como referencia las estaciones Bellas Artes, de la Línea 4, o República de Argentina, de la Línea 4, siempre que se encuentren en servicio y sus accesos no estén afectados por el operativo.

También se recomienda consultar los avisos del Metro y Metrobús antes de salir, ya que los recorridos y las estaciones disponibles podrían modificarse durante la concentración de asistentes. Las autoridades prevén restricciones a la circulación en las calles próximas a la Plaza de la Constitución, por lo que se recomienda evitar el ingreso en automóvil al primer cuadro de la ciudad.

Setlist de Garbage: las canciones que no pueden faltar en el concierto del Zócalo

Garbage llegará al Zócalo con un repertorio que abarca más de tres décadas de trayectoria. La banda, integrada por Shirley Manson, Butch Vig, Duke Erikson y Steve Marker, ha publicado canciones que forman parte de sus primeros discos y de producciones posteriores.

Aunque la agrupación no ha confirmado el setlist para su presentación del 14 de noviembre, algunas composiciones de sus conciertos y de su discografía podrían formar parte del espectáculo.

Entre las canciones que podrían escucharse se encuentran:

Only Happy When It Rains Stupid Girl I Think I’m Paranoid Push It When I Grow Up Queer Cherry Lips (Go Baby Go!) Special Vow The World Is Not Enough There’s No Future in Optimism Chinese Fire Horse

La selección combina canciones de los álbumes Garbage y Version 2.0 con material de otras etapas de la agrupación, incluido su disco Let All That We Imagine Be the Light, publicado en 2025.

Además, Paulina Villarreal, integrante de The Warning, participará como invitada durante la presentación. La cantante argentina Muñeki77a, que había sido anunciada como acto de apertura, canceló su participación. El repertorio definitivo se conocerá durante el concierto, cuando Garbage suba al escenario de la Plaza de la Constitución para presentarse ante el público de la Ciudad de México.