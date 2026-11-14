¡Dentro de las mejores de Sudamérica! Deportivo Cali brilla con el arte de defender

Deportivo Cali se ha consolidado como el equipo con mejor defensa de toda Sudamérica.

Deportivo Cali, segunda mejor defensa de Sudamérica | Vizzor

De la mano del director técnico venezolano Rafael Dudamel, Deportivo Cali ha renacido. Después de haber tenido varias temporadas con muchos problemas dirigenciales, técnicos y futbolísticos. El 2026 ha sido una historia completamente diferente para el equipo de la capital del Valle del Cauca.

Actualmente, el club caleño es tercero de la tabla de posiciones con 34 puntos en 18 partidos jugados. Así mismo, los ‘azucareros’ tiene una diferencia de gol de +16, la tercera mejor diferencia de gol de la Liga BetPlay Dimayor 2026-II. Ahora bien, esa cifra no viene justamente por el poderío goleador del verde de Cali.

Uno de los grandes problemas, entre mucho, que tenía el Deportivo Cali era el trabajo defensivo. Sin embargo, con la nueva estrategia que ha incorporado Rafael Dudamel, el conjunto vallecaucano ha ido de muchísimo menos a muchísimo más. No en vano, los datos lo ponen como el club con la segunda mejor defensa del continente.

Deportivo Cali tiene la segunda mejor defensa de Sudamérica

CIES Football ha publicado el ranking de los equipos que menos goles recibidos en la presente temporada. Solamente en el segundo semestre del Fútbol Profesional Colombiano, Deportivo Cali ha recibido 10 goles en 18 partidos jugados. Es decir, un promedio de 0.5 goles encajados por encuentro.

Siguiendo por esa línea y mirando los números del año deportivo completo. El verde de Cali ha disputado un total de 37 partidos recibiendo solamente 26 goles y anotando la módica suma de 46 tantos. Dicho eso, el promedio del Deportivo Cali es de 0.68 goles encajados. El segundo mejor registro de Sudamérica.

Ranking de mejores defensas de Sudamérica | CIESFootball

¿Quiénes le han anotado al Deportivo Cali?

En esta Liga BetPlay Dimayor 2026-II los 10 goles que ha recibido el Deportivo Cali han venido desde diferentes ofensivas. Deportivo Independiente Medellín, Internacional de Bogotá, Atlético Nacional, Atlético Bucaramanga, Millonarios, Once Caldas, Alianza, Fortaleza, han sido los equipos que batieron la portería ‘azucarera’.

Gracias a ese gran rendimiento defensivo y las extraordinarias actuaciones de Pedro Gallese. No es gratuito que, hoy por hoy, el portero peruano sea el guardameta con más vallas invictas en el certamen. Un total de 13 partidos ha logrado sacar su arco en cero el arquero del Deportivo Cali.

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