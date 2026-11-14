Fernando Sarabia comanda la paliza de Borregos Monterrey ante Borregos CEM y sellan el boleto a semifinales

La defensiva del Tec de Monterrey no permitió puntos tras el descanso y sentenció la eliminación del campus CEM

Borregos Monterrey dio un golpe de autoridad en el inicio de los playoffs de la ONEFA 2026. El conjunto regiomontano se impuso por 41-10 a Borregos del Campus Estado de México (CEM) en el Estadio Borregos, resultado con el que consiguió su clasificación a las semifinales de la Conferencia de los 14 Grandes y mantiene viva la posibilidad de recuperar el campeonato del fútbol americano universitario.

Fernando Sarabia se convirtió en el protagonista del encuentro al registrar cuatro pases de anotación y un touchdown por tierra, mientras que Miguel Ángel Lozano llegó tres veces a las diagonales. La conexión ofensiva fue determinante para que los dirigidos por Carlos Altamirano consiguieran el triunfo, pese a no contar con Fernando Mayén, quien quedó fuera del encuentro por una lesión en la rodilla.

Borregos Monterrey llegaba como segundo lugar de la temporada regular, con ocho victorias y una derrota, únicamente por detrás de Auténticos Tigres. Su rival, Borregos CEM, había cerrado la campaña con cuatro triunfos consecutivos y una marca de 5-4. Sin embargo, el conjunto mexiquense no pudo mantener esa inercia y terminó eliminado en su primer compromiso de postemporada.

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Fernando Sarabia y Miguel Ángel Lozano lideran la ofensiva de Monterrey

El encuentro comenzó con dificultades para que ambas ofensivas encontraran la zona de anotación. Fue hasta los últimos segundos del primer cuarto cuando Miguel Ángel Lozano abrió el marcador para colocar el 7-0. El CEM respondió con un gol de campo al inicio del segundo periodo, pero Sarabia volvió a conectar con Lozano para ampliar la ventaja de los locales y mantener el control del partido.

La ofensiva regiomontana encontró nuevamente la zona de anotación gracias a una jugada de ‘tush push’ ejecutada por Fernando Sarabia, quien consiguió el touchdown por tierra que permitió ampliar la diferencia. Aunque el conjunto del Estado de México respondió con una anotación antes del descanso, Borregos Monterrey se marchó a los vestidores con ventaja de 21-10, dejando encaminada la eliminatoria.

La segunda mitad estuvo marcada por la actuación de la defensiva de Monterrey, que no permitió un solo punto durante los últimos dos cuartos. Al mismo tiempo, Sarabia continuó generando oportunidades a la ofensiva y encontró a Víctor Hugo Palacios en la zona de anotación durante el tercer periodo, ampliando una diferencia que el equipo visitante ya no pudo reducir.

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Borregos Monterrey asegura semifinales de la ONEFA y mantiene vivo el sueño del título

En el último cuarto, Fernando Sarabia volvió a conectar con Miguel Ángel Lozano para conseguir otra anotación, mientras que Andrés García se encargó de cerrar la cuenta con un touchdown que estableció el 41-10 definitivo, luego de que fallara el intento de punto extra. De esta manera, Borregos Monterrey sentenció una victoria por 31 puntos de diferencia, con una ofensiva que encontró respuestas en los momentos determinantes.