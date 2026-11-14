Resultados de loterías de Medellín, Santander y Risaralda: números que cayeron y ganadores | 13 de noviembre de 2026

En Claro Sports pueden informarse sobre todos los números ganadores de la loterías y chances colombianas para el viernes 13 de noviembre.

Resultados en las loterías de Colombia | Chat GPT.

Los juegos de azar se toman el puente festivo del 16 de noviembre. Para comenzar con esta jornada de descanso el viernes 13 de noviembre no le dio descanso a las loterías y chances colombianas. Varios sorteos se llevaron a cabo y en Claro Sports les traemos todos los detalles.

Lotería de Medellín

Sorteo: 4861.

4861. Número: 5724.

5724. Serie: 045.

045. Premio mayor: $16.000 millones de pesos.

Lotería de Santander

Sorteo: 5096.

5096. Número: 5198.

5198. Serie: 291.

291. Premio mayor: $6.500 millones de pesos.

Lotería del Risaralda

Sorteo: 2975.

2975. Número: 8362 .

8362 . Serie: 118.

118. Premio mayor: $2.333 millones de pesos.

Resultados de los chance hoy, 13 de noviembre de 2026

Dorado: Mañana 0654 – La 5ta 1 – Tarde 3513 – La 5ta 8 – Noche 9089 – La 5ta 6

Mañana 0654 – La 5ta 1 – Tarde 3513 – La 5ta 8 – Noche 9089 – La 5ta 6 Culona: Día 8581 – Noche 4315

Día 8581 – Noche 4315 Astro Sol: 8586 – Signo Escorpión

8586 – Signo Escorpión Astro Luna: 4866 – Signo Libra

4866 – Signo Libra Pijao de Oro: 4364 – La 5ta 6

4364 – La 5ta 6 Paisita: Día 6333 – La 5ta 6 – Noche 4175 – León

Día 6333 – La 5ta 6 – Noche 4175 – León Chontico: Día 0065 – La 5ta 9 – Noche 3221 – La 5ta 3

Día 0065 – La 5ta 9 – Noche 3221 – La 5ta 3 Cafeterito: Tarde 0373 – La 5ta 4 – Noche 1421 – La 5ta 9

Tarde 0373 – La 5ta 4 – Noche 1421 – La 5ta 9 Sinuano: Día 3180 – La 5ta 0 – Noche 3724 – La 5ta 2

Día 3180 – La 5ta 0 – Noche 3724 – La 5ta 2 Cash Three: Día 290 – Noche 694

Día 290 – Noche 694 Play Four: Día 4257 – Noche 8171

Día 4257 – Noche 8171 Samán: Día 3398

Día 3398 Caribeña: Día 0055 – La 5ta 2 – Noche 7578 – La 5ta 6

Día 0055 – La 5ta 2 – Noche 7578 – La 5ta 6 Motilón: Tarde 5866 – La 5t: 5 – Noche 3808 – La 5ta 8

Tarde 5866 – La 5t: 5 – Noche 3808 – La 5ta 8 Fantástica: Día 5746 – La 5ta 8 – Noche 2606 – La 5ta 3

Día 5746 – La 5ta 8 – Noche 2606 – La 5ta 3 Antioqueñita: Día 4421 – La 5ta 5 – Tarde 4231 – La 5ta 5

Día 4421 – La 5ta 5 – Tarde 4231 – La 5ta 5 Evening: 7899

7899 Win 4: 3449

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