Resultados de loterías de Medellín, Santander y Risaralda: números que cayeron y ganadores | 13 de noviembre de 2026
En Claro Sports pueden informarse sobre todos los números ganadores de la loterías y chances colombianas para el viernes 13 de noviembre.
Los juegos de azar se toman el puente festivo del 16 de noviembre. Para comenzar con esta jornada de descanso el viernes 13 de noviembre no le dio descanso a las loterías y chances colombianas. Varios sorteos se llevaron a cabo y en Claro Sports les traemos todos los detalles.
Lotería de Medellín
- Sorteo: 4861.
- Número: 5724.
- Serie: 045.
- Premio mayor: $16.000 millones de pesos.
Lotería de Santander
- Sorteo: 5096.
- Número: 5198.
- Serie: 291.
- Premio mayor: $6.500 millones de pesos.
MÁS INFORMACIÓN: ¡Dentro de las mejores de Sudamérica! Deportivo Cali brilla con el arte de defender
Lotería del Risaralda
- Sorteo: 2975.
- Número: 8362 .
- Serie: 118.
- Premio mayor: $2.333 millones de pesos.
Resultados de los chance hoy, 13 de noviembre de 2026
- Dorado: Mañana 0654 – La 5ta 1 – Tarde 3513 – La 5ta 8 – Noche 9089 – La 5ta 6
- Culona: Día 8581 – Noche 4315
- Astro Sol: 8586 – Signo Escorpión
- Astro Luna: 4866 – Signo Libra
- Pijao de Oro: 4364 – La 5ta 6
- Paisita: Día 6333 – La 5ta 6 – Noche 4175 – León
- Chontico: Día 0065 – La 5ta 9 – Noche 3221 – La 5ta 3
- Cafeterito: Tarde 0373 – La 5ta 4 – Noche 1421 – La 5ta 9
- Sinuano: Día 3180 – La 5ta 0 – Noche 3724 – La 5ta 2
- Cash Three: Día 290 – Noche 694
- Play Four: Día 4257 – Noche 8171
- Samán: Día 3398
- Caribeña: Día 0055 – La 5ta 2 – Noche 7578 – La 5ta 6
- Motilón: Tarde 5866 – La 5t: 5 – Noche 3808 – La 5ta 8
- Fantástica: Día 5746 – La 5ta 8 – Noche 2606 – La 5ta 3
- Antioqueñita: Día 4421 – La 5ta 5 – Tarde 4231 – La 5ta 5
- Evening: 7899
- Win 4: 3449
MÁS INFORMACIÓN: Dávinson Sánchez y tres más: la realidad defensiva de la Selección Colombia