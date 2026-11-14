¡Ni con la mejor versión de Vinicius Jr! Japón le da un golpe de realidad a Brasil

Bien temprano el sábado 14 de noviembre, Japón y Brasil se vieron las caras en el National Stadium de Singapur. Una nueva gira por el continente asiático dejó con muchas dudas al combinado dirigido por Carlo Ancelotti. Después de 94 minutos de puro fútbol, los ‘nipones’ vencieron por tres goles a dos a los ‘cariocas’.

El primer tiempo tuvo un comienzo frenético de la selección de Japón. Los orientados por Hajime Moriyasu salieron a arrollar a su rival y lo consiguieron. Nada más al minuto 15, Takufusa Kubo tras un gran pase de Ritsu Doan concretó la primera anotación y puso la ventaja para los locales.

No obstante, el envión anímico hizo que los ‘nipones’ se fueron de largo. Solamente cuatro minutos después, Shuta Nakano realizó una gran jugada y terminó habilitando a Keito Nakamura para la segunda anotación del juego. Después de esos dos golpes al mentón, Brasil logró reaccionar de la mano de Vinicius Jr. El extremo del Real Madrid fue asistido por Bruno Guimaraes y descontó a falta de 10 minutos para el final de la primera mitad.

No fue suficiente la inspiración de Vinicius Jr para Brasil ante Japón

El número siete de la selección brasileña se tomó confianza luego de su anotación y se echó el equipo al hombro. Alisson, Marlon Gomes, Jonathan Jesus y Endrick, ingresaron para tratar de igualar el partido y lo lograron. Cuando el reloj marcado el minuto 75, nuevamente se repitió la misma combinación del primer gol de Brasil y Viniciur Jr volvió a celebrar.

Acto seguido hicieron su entrada al campo de juego Vanderson y Joao Gomes. Mientras que, por parte de Japón, Yukinari Sugawara, Kaishu Sano, Junya Ito, Koki Ogawa, Takumi Minamino y Tatsuhiro Sakamoto, ingresaron al terreno de juego. Esos último minutos, el partido se tornó más en una lucha en la zona media que realmente en algún emoción cerca de las porterías.

Ahora bien, cuando todos pensaban que el empate era inevitable, Japón sacó su última arma letal. Después de una presión alta y un remate mordido, la pelota quedó rebotando dentro del área pequeña para que Tatsuhiro Sakamoto le diera el triunfo al conjunto asiático. Un gol que terminó dentro de polémicas por la expulsión de Carlo Ancelotti y Raphina tras alegar por una falta previa a la anotación, pero que a fin de cuentas culminó con la segunda victoria de Japón ante Brasil desde el año 2006.

Resumen Japón vs Brasil: resultado, goles y estadísticas del amistoso internacional