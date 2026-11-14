Henry Martín, el goleador que Rafael Márquez no toma en cuenta y que podría ser una solución

La Selección Mexicana en este nuevo ciclo mundialista registra solo dos anotaciones y ninguna de ellas ha sido de los delanteros que ha convocado Márquez

La Selección Mexicana y Rafael Márquez vuelven a estar a prueba. Esta vez, ante un compromiso de mayor relevancia por tratarse de una competencia oficial de la Concacaf: los cuartos de final de la Nations League frente a Jamaica, donde el estratega nacional buscará reencontrarse con el gol después de registrar únicamente dos anotaciones en cuatro partidos al frente del Tricolor.

Sin embargo, Márquez decidió no convocar al máximo goleador mexicano del Apertura 2026 de la Liga MX: Henry Martín. El delantero del América acumula 11 anotaciones en el torneo, pero, pese a sus números, Rafa señaló que actualmente no considera necesaria su presencia en el combinado nacional debido a las características que busca en sus atacantes.

“Hoy lo de Henry, pues yo creo que no al pensar en tener tres puntas, cuatro con (Armando) León; creemos que hoy no es necesario, por eso es que decidimos no traerlo”, comentó el estratega nacional, quien también explicó que su evaluación de los delanteros no depende exclusivamente de la cantidad de goles que marcan, sino de su capacidad para asociarse con sus compañeros y participar en la construcción de las jugadas.

“Hay que valorar un poco todo, no nada más los goles. Hay que ver cómo mete sus goles, hay que ver qué tanta relación tiene para jugar, qué tanta efectividad tiene para relacionarse, cuántas pérdidas ha tenido en estos momentos de cargar jugadas, de poder generar mucho más”, añadió Márquez al explicar los criterios que utiliza para seleccionar a sus delanteros.

Futbolista Club Goles Henry Martín (no convocado) América 11 Julián Quiñones Al-Qadisiya 10 Alexis Vega Toluca 8 Roberto Alvarado Chivas 6 Armando León NK Osijek 5 Armando González Olympiacos 5 Isaías Violante América 3 Santiago Gimenez Porto 2 Jesús ‘Tecatito’ Corona Monterrey 2

Henry Martín, el máximo goleador mexicano del Apertura 2026

Henry Martín registra 11 goles en el Apertura 2026 de la Liga MX, aunque siete de ellos han sido de penalti. De las cuatro anotaciones restantes, dos llegaron mediante remates de cabeza, una con el hombro tras un centro y otra con un disparo de izquierda después de aprovechar un rebote dentro del área chica.

En cuanto a la capacidad de asociación que exige Rafael Márquez, tres de sus anotaciones llegaron después de recibir centros de sus compañeros. Kevin Álvarez, Dagoberto Espinoza y Erick Sánchez encontraron a La Bomba dentro del área para que pudiera hacerse presente en el marcador. Curiosamente, los tres futbolistas han recibido convocatorias del actual entrenador de la Selección Mexicana.

Con estos números, el atacante yucateco se mantiene como el delantero mexicano con más goles en la competencia local, por delante de otros elementos que sí fueron convocados, como Roberto Alvarado, Jesús ‘Tecatito’ Corona y Santiago Sandoval, aunque estos futbolistas no desempeñan la misma función que Martín dentro del terreno de juego.

Henry Martín: ¿El delantero no encaja en el sistema de juego de la Selección Mexicana?

De acuerdo con las declaraciones de Rafael Márquez, las características de Henry Martín no parecen ajustarse por completo a lo que busca actualmente en sus delanteros. El atacante del América, dirigido por Guillermo Almada, se desempeña principalmente como centro delantero en un sistema 4-2-3-1, mientras que el Kaiser ha utilizado el 4-3-3 en tres de sus cuatro compromisos con México. La excepción fue el encuentro ante Estados Unidos, cuando apostó por un 4-4-2.

En sus primeros dos partidos, México enfrentó a Colombia y Perú con un centro delantero acompañado por dos extremos. Contra los colombianos, Armando González ocupó la posición de punta, con Hirving Lozano y Roberto Alvarado por los costados, aunque Gilberto Mora fue el encargado de marcar el tanto del empate 1-1. De acuerdo con Sofascore, los centros representaron el 22% de precisión en los centros, por lo que La Hormiga tuvo pocas oportunidades de buscar remates dentro del área. Ante Perú, Márquez repitió la fórmula, pero con Germán Berterame como delantero, acompañado por Orbelín Pineda e Isaías Violante. El porcentaje de centros volvió a ser del 22%, sin que el atacante del Inter Miami pudiera hacerse presente en el marcador.

Para el tercer compromiso, la Selección Mexicana sufrió una derrota de 3-0 ante Estados Unidos, en un encuentro marcado por los errores defensivos y la falta de presencia ofensiva. La proporción de centros disminuyó al 18%, mientras que Rafael Márquez modificó su esquema y apostó por un 4-4-2, con Santiago Giménez como referente de ataque y Santiago Sandoval jugando por detrás de él. Sin embargo, el cambio táctico tampoco ofreció los resultados esperados.

En el último partido, el Tricolor cayó 2-0 frente a Chile. Márquez regresó al sistema 4-3-3, con Armando González como centro delantero y Germán Berterame recargado hacia el costado izquierdo. Aunque México incrementó la proporción de centros hasta el 33%, nuevamente se quedó sin marcar y acumuló su segunda derrota consecutiva.

El balance ofensivo de México refleja las dificultades que ha enfrentado el equipo para encontrar el gol. En cuatro partidos bajo las órdenes de Rafael Márquez, el Tricolor únicamente ha marcado dos tantos y ninguno fue obra de sus delanteros. Gilberto Mora anotó después de un contragolpe, mientras que Víctor ‘Toro’ Guzmán convirtió mediante un remate de cabeza tras una jugada a balón parado. Además, buena parte de los ataques mexicanos se han desarrollado por el sector derecho, principalmente cuando Roberto Alvarado se encuentra dentro del terreno de juego.

Henry ha marcado 11 goles en 14 partidos disputados con el América | Claro Sports

Henry Martín podría colaborar en el ataque de la Selección Mexicana

Precisamente, los ataques por los costados representan una alternativa en la que Henry Martín podría aportar a la Selección Mexicana. El delantero del América tiene experiencia para encontrar espacios dentro del área, anticiparse a los defensores y convertirse en una opción de remate. Su capacidad para definir con la cabeza o aprovechar balones sueltos ha quedado reflejada en el Apertura 2026, donde también ha demostrado que puede marcar en diferentes sistemas tácticos, incluido el 4-4-2 utilizado por Guillermo Almada ante Necaxa.

Además, en repetidas ocasiones se ha observado a La Bomba retrasar su posición para intervenir en la recuperación y distribución de la pelota, facilitando las transiciones ofensivas del América. Esta característica podría ayudarlo a relacionarse con futbolistas como Roberto Alvarado y Julián Quiñones, quienes cuentan con velocidad para atacar los espacios. Incluso, Martín ya conoce la manera de jugar de Quiñones por su etapa compartida en las Águilas, un factor que podría facilitar su adaptación. Aunque Rafael Márquez considera que actualmente no necesita al delantero, sus características ofrecen una alternativa para un equipo que todavía busca soluciones frente al arco rival.