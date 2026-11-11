Calendario Playoffs ONEFA 2026: horarios, predicciones y dónde ver en vivo los partidos de cuartos de final
Conoce los cuatro partidos de este fin de semana en la postemporada del fútbol americano colegial de México, tres de los cuales podrás seguir por Claro Sports
La temporada regular de la Liga Mayor de la ONEFA está ya en los libros de historia y quedan solo siete juegos para encontrar a los campeones de la temporada 2026 del fútbol americano colegial de México.
Los Playoffs de la ONEFA 2026 arrancan este fin de semana. Solo repiten cuatro equipos de la campaña anterior, ya que Aztecas UDLAP, Águilas Blancas IPN, Linces UVM y Borregos CCM se quedaron fuera de los ocho mejores esta campaña. Su lugar lo toman Borregos CEM, Leones Anáhuac México Norte, Burros Blancos IPN y Pumas CU.
Borregos Monterrey y Auténticos Tigres, los dos equipos regiomontanos terminaron la fase regular como los mejores equipos, por lo que serían los locales en unas hipotéticas semifinales y son los favoritos para tener Clásico Regio en la final por quinto año consecutivo. Borregos Puebla, Borregos Guadalajara, Borregos CEM, Leones Anáhuac México Norte, Burros Blancos IPN y Pumas CU tienen la misión de evitarlo, comenzando los cuartos de final el viernes 13 de noviembre, en un fin de semana de tres días de fútbol americano que podrás seguir por Claro Sports.
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Liga Mayor ONEFA 2026: fechas y horarios de los partidos de cuartos de final
La primera ronda de los Playoffs se jugará del viernes 13 al domingo 15 de noviembre. Así está el calendario de los cuartos de final:
- Viernes 13 de noviembre
- (8) Borregos Guadalajara vs (1) Auténticos Tigres | 19:00 horas
- (7) Borregos CEM vs (2) Borregos Monterrey | 19:30 horas
- Sábado 14 de noviembre
- (5) Leones Anáhuac México Norte vs (4) Borregos Puebla | 13:00 horas
- Domingo 15 de noviembre
- (6) Burros Blancos IPN vs (3) Pumas CU | 11:00 horas
¿Quién transmite en vivo y dónde ver el fútbol americano mexicano por TV y online?
A través de la multiplataforma de Claro Sports podrás seguir tres de los cuatro partidos de este fin de semana en la ONEFA. Tendremos un juego por día de viernes a domingo, para que no te pierdas un detalle de la actividad del fútbol americano colegial de México. Los programas de la Liga Mayor suelen además transmitir sus juegos por sus redes sociales. Este es el calendario:
- Viernes 13 de noviembre | (8) Borregos Guadalajara vs (1) Auténticos Tigres | 19:00 horas | YouTube UANL
- Viernes 13 de noviembre | (7) Borregos CEM vs (2) Borregos Monterrey | 19:30 horas | En vivo por Claro Sports
- Sábado 14 de noviembre | (5) Leones Anáhuac México Norte vs (4) Borregos Puebla | 13:00 horas | En vivo por Claro Sports
- Domingo 15 de noviembre | (6) Burros Blancos IPN vs (3) Pumas CU | 11:00 horas | En vivo por Claro Sports
MÁS INFORMACIÓN: Auténticos Tigres gana el Clásico Regio y tendrá la localía en los Playoffs
Tabla de posiciones de la ONEFA 2026 actualizada y al momento
La temporada regular terminó con Auténticos Tigres como el único equipo invicto y la mejor defensa de la Liga Mayor. Borregos Monterrey y Pumas le siguen con una derrota. El Tec Puebla será el otro equipo que tendrá la localía en los cuartos de final.
En el otro extremo, Leones Anáhuac Cancún lograron la permanencia al vencer en el duelo directo a Zorros CETYS, que tras dos años en la Liga Mayor descienden a la Conferencia Nacional.
|Pos.
|Equipo
|Ganados
|Perdidos
|Puntos en contra
|1
|Auténticos Tigres*
|9
|0
|169
|2
|Borregos Monterrey*
|8
|1
|175
|3
|Pumas CU*
|8
|1
|263
|4
|Borregos Puebla*
|6
|3
|171
|5
|Leones UAMN*
|6
|3
|215
|6
|Burros Blancos IPN*
|5
|4
|206
|7
|Borregos CEM*
|5
|4
|212
|8
|Borregos Guadalajara*
|5
|4
|239
|9
|Borregos CCM (eliminado)
|4
|5
|239
|10
|Linces UVM (eliminado)
|2
|7
|193
|11
|Águilas Blancas IPN (eliminado)
|2
|7
|241
|12
|Aztecas UDLAP (eliminado)
|2
|7
|246
|13
|Leones Anáhuac Cancún (eliminado)
|1
|8
|394
|14
|Zorros CETYS (eliminado)
|0
|9
|366
Predicciones ONEFA 2026: ¿Quiénes son los favoritos de los cuartos de final?
- (8) Borregos Guadalajara vs (1) Auténticos Tigres: Se repite el partido de la penúltima jornada, que la UANL ganó por 29 puntos. La baja de Mirko Martos podría limitar la efectividad del ataque de la Autónoma, pero el único equipo que les ha ganado en el Gaspar Mass tras la pandemia ha sido Borregios, por lo que el primer sembrado es favorito para avanzar.
- (7) Borregos CEM vs (2) Borregos Monterrey: Borregios solo ha perdido un juego en su nuevo estadio desde 2019. El CEM no vence a Monterrey desde 2018, por lo que el equipo del coach Altamirano es favorito para meterse a semifinales, por más que perdieron a Fernando Mayén por lesión.
- (5) Leones Anáhuac México Norte vs (4) Borregos Puebla: El Tec Puebla solo perdió ante los tres equipos que terminaron por delante en la tabla y solo Borregios les ganó en el Cráter Azul, por lo que son favoritos para avanzar en casa.
- (6) Burros Blancos IPN vs (3) Pumas CU: Clásico para cerrar los cuartos de final. Se midieron en la Semana 2 y ganó la UNAM, que anotó al menos 24 puntos en cada partido de local, por lo que son favoritos para ganar en el Olímpico Universitario.