Calendario Playoffs ONEFA 2026: horarios, predicciones y dónde ver en vivo los partidos de cuartos de final

Conoce los cuatro partidos de este fin de semana en la postemporada del fútbol americano colegial de México, tres de los cuales podrás seguir por Claro Sports

Calendario Playoffs ONEFA 2026: predicciones y dónde ver los partidos|Claro Sports

La temporada regular de la Liga Mayor de la ONEFA está ya en los libros de historia y quedan solo siete juegos para encontrar a los campeones de la temporada 2026 del fútbol americano colegial de México.

Los Playoffs de la ONEFA 2026 arrancan este fin de semana. Solo repiten cuatro equipos de la campaña anterior, ya que Aztecas UDLAP, Águilas Blancas IPN, Linces UVM y Borregos CCM se quedaron fuera de los ocho mejores esta campaña. Su lugar lo toman Borregos CEM, Leones Anáhuac México Norte, Burros Blancos IPN y Pumas CU.

Borregos Monterrey y Auténticos Tigres, los dos equipos regiomontanos terminaron la fase regular como los mejores equipos, por lo que serían los locales en unas hipotéticas semifinales y son los favoritos para tener Clásico Regio en la final por quinto año consecutivo. Borregos Puebla, Borregos Guadalajara, Borregos CEM, Leones Anáhuac México Norte, Burros Blancos IPN y Pumas CU tienen la misión de evitarlo, comenzando los cuartos de final el viernes 13 de noviembre, en un fin de semana de tres días de fútbol americano que podrás seguir por Claro Sports.

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Liga Mayor ONEFA 2026: fechas y horarios de los partidos de cuartos de final

La primera ronda de los Playoffs se jugará del viernes 13 al domingo 15 de noviembre. Así está el calendario de los cuartos de final:

Viernes 13 de noviembre (8) Borregos Guadalajara vs (1) Auténticos Tigres | 19:00 horas (7) Borregos CEM vs (2) Borregos Monterrey | 19:30 horas

Sábado 14 de noviembre (5) Leones Anáhuac México Norte vs (4) Borregos Puebla | 13:00 horas

Domingo 15 de noviembre (6) Burros Blancos IPN vs (3) Pumas CU | 11:00 horas



¿Quién transmite en vivo y dónde ver el fútbol americano mexicano por TV y online?

A través de la multiplataforma de Claro Sports podrás seguir tres de los cuatro partidos de este fin de semana en la ONEFA. Tendremos un juego por día de viernes a domingo, para que no te pierdas un detalle de la actividad del fútbol americano colegial de México. Los programas de la Liga Mayor suelen además transmitir sus juegos por sus redes sociales. Este es el calendario:

Viernes 13 de noviembre | (8) Borregos Guadalajara vs (1) Auténticos Tigres | 19:00 horas | YouTube UANL

| 19:00 horas | YouTube UANL Viernes 13 de noviembre | (7) Borregos CEM vs (2) Borregos Monterrey | 19:30 horas | En vivo por Claro Sports

| 19:30 horas | En vivo por Claro Sports Sábado 14 de noviembre | (5) Leones Anáhuac México Norte vs (4) Borregos Puebla | 13:00 horas | En vivo por Claro Sports

| 13:00 horas | En vivo por Claro Sports Domingo 15 de noviembre | (6) Burros Blancos IPN vs (3) Pumas CU | 11:00 horas | En vivo por Claro Sports

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Tabla de posiciones de la ONEFA 2026 actualizada y al momento

La temporada regular terminó con Auténticos Tigres como el único equipo invicto y la mejor defensa de la Liga Mayor. Borregos Monterrey y Pumas le siguen con una derrota. El Tec Puebla será el otro equipo que tendrá la localía en los cuartos de final.

En el otro extremo, Leones Anáhuac Cancún lograron la permanencia al vencer en el duelo directo a Zorros CETYS, que tras dos años en la Liga Mayor descienden a la Conferencia Nacional.

Pos. Equipo Ganados Perdidos Puntos en contra 1 Auténticos Tigres* 9 0 169 2 Borregos Monterrey* 8 1 175 3 Pumas CU* 8 1 263 4 Borregos Puebla* 6 3 171 5 Leones UAMN* 6 3 215 6 Burros Blancos IPN* 5 4 206 7 Borregos CEM* 5 4 212 8 Borregos Guadalajara* 5 4 239 9 Borregos CCM (eliminado) 4 5 239 10 Linces UVM (eliminado) 2 7 193 11 Águilas Blancas IPN (eliminado) 2 7 241 12 Aztecas UDLAP (eliminado) 2 7 246 13 Leones Anáhuac Cancún (eliminado) 1 8 394 14 Zorros CETYS (eliminado) 0 9 366

Predicciones ONEFA 2026: ¿Quiénes son los favoritos de los cuartos de final?