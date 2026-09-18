Resultado de MiLoto hoy, 17 de septiembre de 2026: estos son los números ganadores

En Claro Sports pueden informarse sobre todos los números ganadores del MiLoto para el jueves 17 de septiembre.

Resultados de MiLoto. – @Baloto_Colombia.

Nueva jornada de sorteos en una de las loterías más importantes de Colombia. El MiLoto ha sido escogida por todos los colombianos como uno de los juegos de azar predilectos. Es por eso que, en Claro Sports, les contamos todos los detalles al respecto del sorteo del 17 de septiembre.

Resultado de MiLoto de este jueves, 17 de septiembre de 2026

Números ganadores: 16 – 26 – 32 – 34 – 35.

16 – 26 – 32 – 34 – 35. Nuevo acumulado: $500 millones de pesos.

Resultado MiLoto 17 de septiembre | baloto.com

¿Cómo se juega MiLoto?

Este juego consiste en escoger cinco números entre 1 al 39 y el premio aumentará de acuerdo a la cantidad de aciertos a partir de dos. El jugador que logra una coincidencia exacta en su línea se lleva el acumulado que esté vigente para ese sorteo. El pozo crece en cada ocasión en que no cae el premio mayor. Es una dinámica simple y que resulta altamente llamativa.

Ganadores de MiLoto: ¿Cómo cobrar?

MÁS INFORMACIÓN: Agenda de los jugadores de Selección Colombia para el fin de semana del 18 al 20 de septiembre de 2026

El procedimiento para cobrar los premios varía en función del valor a cobrar. Si se trata de premios pequeños, pueden hacerse efectivos en cualquier punto de venta autorizado. No obstante, cada persona debe revisar los reglamentos, donde se especifican los límites. Si supera el tope para el procedimiento sencillo, deberá reunirse una documentación e ir a una oficina especializada.

Te puede interesar: