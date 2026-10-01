¡Revancha vuelve a caer y convierte en multimillonario a un bogotano! Gana $3.400 millones tras adquirir su tiquete en Baloto.com
Baloto y Revancha siguen demostrando que son de las loterías que más dinero entregan en el país.
Bogotá, 1 de octubre de 2026. Por cuarta vez en 2026 cayó el acumulado de Revancha y, por primera vez en el año, la suerte llegó a Bogotá. En el sorteo número 2716, un jugador ganó $3.400 millones con un tiquete adquirido a través del canal digital, Baloto.com.
El nuevo multimillonario compró su tiquete bajo la modalidad automática y ganó con los números 04, 10, 14, 18, 23 y la súper balota 07. Adicionalmente el sorteo de Revancha dejó en total 33.786 ganadores.
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El nuevo multimillonario deberá comunicarse con la Fiduciaria de Occidente y consultar los pasos y condiciones para reclamar su premio en www.baloto.com.
Desde su lanzamiento, el 25 de mayo de 2022, y hasta el 27 de septiembre de 2026, Baloto Revancha ha entregado más de $425.617 millones en premios a 12.373.513 ganadores y ha transferido más de $268.982 millones al sistema de salud, reafirmando su contribución al bienestar y al desarrollo social de Colombia.
Baloto Revancha se puede comprar desde la comodidad del celular o computador accediendo a la página www.baloto.com.También en los más de 43 mil puntos de Su Red y SuperGIROS de todo el país o en las principales cadenas de grandes superficies.
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