Verdes y Albos definirán en el Atanasio Girardot quién será el primer finalista de la edición copera.

Posibles Alineaciones Nacional Vs Once Caldas/ Claro Sports.

Tercer round de cinco entre Atlético Nacional y Once Caldas. Ahora los Verdolagas y el Blanco Blanco litigarán por un cupo en la gran final de la Copa, cuya revancha es en el Atanasio Girardot de Medellín. Hace poco disputaron el compromiso de la última fecha, que terminó 1-1 con intereses a favor del elenco manizaleño, clasificado a la instancia de cuadrangulares.

Para coincidencia, la ida fue 1-1 en el Palogrande el pasado jueves. Felipe Gómez rompió el cero para la localía, mientras que James Rodríguez tuvo su bautismo de gol en aras de emparejar la serie. Esto debe saber rumbo al próximo juego, que será el martes 17 de noviembre a las 6:30 p.m. (hora COL).

Posible alineación de Atlético Nacional para la semifinal de la Copa BetPlay 2026

Así formaría Nacional: Franco Armani; Andrés Román, Néider Parra, William Tesillo, Milton Casco; Juan Manuel Zapata, Matheus Uribe; James Rodríguez, Marlos Moreno, Andrés Sarmiento y Alfredo Morelos. DT: Lucas González.

Posible alineación de Once Caldas para la semifinal de la Copa BetPlay 2026

Así formaría Once Caldas: Joan Felipe Parra; Juan David Cuesta, Jorge Cardona, Daniel Londoño, Juan Pablo Patiño; Juan Pablo Nieto, Andrés Colorado, Jáder Quiñones; Michael Barrios, Dayro Moreno y Jefry Zapata. DT: Carlos ‘Panelo’ Valencia.

¿Cómo y dónde ver a Atlético Nacional vs Once Caldas por la Copa BetPlay Dimayor 2026?

Este duelo, válido por la semifinal de vuelta copera, se podrá ver por la señal de Win+ Fútbol. Para mirar por streaming, estará disponible a través de la plataforma de Win Play. De igual modo, Claro Sports le llevará toda la actualidad de la Copa.

Últimos cinco partidos de Atlético Nacional

14.11.2026 | Atlético Nacional 1-1 Once Caldas | Fecha 19.

10.11.2026 | Once Caldas 1-1 Atlético Nacional | Semifinal de Copa (ida).

07.11.2026 | Atlético Nacional 4-3 Deportivo Pereira | Fecha 18.

02.11.2026 | Atlético Bucaramanga 1-1 Atlético Nacional | Fecha 17.

29.10.2026 | Atlético Nacional 2-0 Independiente Santa Fe | Fecha 5.

Últimos cinco partidos de Once Caldas

14.11.2026 | Atlético Nacional 1-1 Once Caldas | Fecha 19.

10.11.2026 | Once Caldas 1-1 Atlético Nacional | Semifinal de Copa (ida).

07.11.2026 | Once Caldas 1-0 Águilas Doradas | Fecha 18.

01.11.2026 | Independiente Santa Fe 0-2 Once Caldas | Cuartos de Copa.

28.10.2026 | Once Caldas 1-0 Alianza | Fecha 5.

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