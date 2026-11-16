¿Qué grupo es más fuerte? La reveladora diferencia de puntos en los cuadrangulares de la Liga Betplay

Ocho equipos buscarán la estrella de Navidad con uno de los cuadrangulares más atractivos de los últimos años.

Grupo más fuerte de los cuadrangulares | Claro Sports.

El sorteo de los cuadrangulares semifinales de la Liga BetPlay Dimayor 2026-II dejó un dato que pasó inadvertido: los cuatro equipos del Grupo A acumularon 134 puntos durante la fase regular, mientras que los integrantes del Grupo B consiguieron 136 unidades. Una diferencia de apenas dos puntos que permite comparar el rendimiento de ambos grupos antes de comenzar la lucha por el título.

Atlético Nacional y América de Cali encabezan las dos zonas tras terminar primero y segundo de la clasificación. Sin embargo, la distribución de los seis equipos restantes dejó diferencias que van más allá de la suma total de puntos.

¿Cuántos puntos suman los equipos de cada grupo de la Liga BetPlay 2026-II?

Al sumar las unidades obtenidas por los ocho clasificados durante las 19 jornadas del todos contra todos, estos son los resultados de cada cuadrangular:

Puntos de los dos grupos clasificados a cuadrangulares | Claro Sports.

La diferencia entre ambos grupos representa apenas dos puntos de los 270 que acumularon en conjunto los ocho clasificados. En promedio, los integrantes del Grupo A consiguieron 33.5 unidades durante la fase regular, frente a las 34 del Grupo B.

¿Cuál es el grupo más parejo de los cuadrangulares?

Aunque las cifras acumuladas son similares, la distribución de los puntos muestra diferencias. En el Grupo A, Atlético Nacional terminó con 40 puntos y Once Caldas con 28, una distancia de 12 unidades entre el primero y el último de sus integrantes. Santa Fe (34) e Independiente Medellín (32) completan la zona, que también tendrá el clásico paisa.

En contraste, el Grupo B presenta una distancia de solo seis puntos entre América de Cali (36) y Millonarios (30). Además, Deportivo Cali y Atlético Bucaramanga llegan con 35 unidades cada uno, apenas un punto por debajo del cabeza de serie.

Esto significa que el Grupo B reúne equipos con registros más cercanos entre sí, mientras que el A tiene al líder de la fase regular y al octavo clasificado.

¿Los puntos de la fase regular influyen en los cuadrangulares?

Los puntos acumulados durante las 19 jornadas sirven como referencia estadística, pero no se trasladan a la clasificación de los cuadrangulares. Cada club comenzará esta fase desde cero y disputará seis partidos, tres como local y tres como visitante. Los ganadores de ambos grupos avanzarán a la final.

La excepción en términos de ventaja deportiva corresponde a Atlético Nacional y América de Cali, que cuentan con el denominado punto invisible: tendrán prioridad para clasificar a la final si terminan empatados en puntos en el primer lugar de sus respectivos grupos.

Así, aunque el sorteo reunió a ocho equipos con un rendimiento acumulado muy cercano, los dos boletos a la final dependerán de lo que suceda durante las seis jornadas de los cuadrangulares.

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