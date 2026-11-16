¿La revisión de VAR más larga en la historia? El bochornoso capítulo en el ascenso de Colombia

La derrota de Quindío ante Real Cartagena tuvo un retraso por violencia en las tribunas. Ocurrió de todo en el Centenario de Armenia.

Deportes Quindío y Cartagena, dueño manchado por violencia | Vizzor

El Torneo BetPlay 2026-II, de la segunda categoría en el fútbol colombiano, tuvo la quinta fecha en sus cuadrangulares semifinales. El partido que atrajo más miradas fue el del Deportes Quindío ante Real Cartagena, dos históricos que tienen entre ceja y ceja la meta de llegar a la final y acercarse más a la primera división. Los Cuyabros necesitaban empatar o ganar para asegurar su tiquete en la cita cumbre, pero al fin perdieron 0-1 en el Centenario de Armenia, dejando el grupo con vida.

La escuadra local lo intentó por todos los medios, pero perdió totalmente la cabeza cuando a los 50′, el volante de marca Edison López lo pusiera cuesta arriba con un gol impensado en el trámite del compromiso. Al rato Javier Reina marcaba la paridad, pero el tanto fue anulado por milímetros en un fuera de lugar para muchos discutido. Quindío no logró marcar el salto de calidad y los nervios pesaban más, especialmente con un estadio lleno y los murmullos desde la tribuna.

Al 90+5′ la suerte se echó a perder. Jarlan Barrera, en un contragolpe fulminante de los Heroicos, convertía el 0-2 y allí se pudrió todo. La violencia se hizo protagonista, ya que instantes después de marcar el gol, se registró una invasión de campo por parte de la barra popular del equipo. Indignados y furiosos contra el equipo, decenas de asistentes protagonizaron disturbios y enfrentamientos con la fuerza pública, hecho que llevó a que el partido fuera suspendido indefinidamente. Solo faltaban dos minutos y se terminaba el compromiso.

#ACTUALIDAD Ante la derrota del Deportes Quindío ante el Real Cartagena, hinchas ingresaron a la cancha en el estadio Centenario de #Armenia. Las autoridades establecen las medidas para controlar la situación de alteración de orden público que se generó en la tribuna norte del estadio. https://t.co/v2vIVVHFXe — ÚltimaHoraCaracol (@UltimaHoraCR) November 16, 2026

La “eterna” revisión del VAR

Aquí entra la verdadera “subtrama” del partido. Lógicamente la invasión condujo a que todos se fueran directamente a los camerinos esperando una nueva orden. El partido no tuvo garantías para seguirse desarrollando, ya que fue casi imposible la labor de despachar a más de 17 mil aficionados del Estadio Centenario. Se reportaron decenas de heridos, tanto hinchas como integrantes de las fuerzas policiales.

Respecto a la jugada del gol, había una revisión de VAR pendiente por una presunta falta en la previa de la acción del gol, cometida por Luis Guevara. Aparentemente, en la búsqueda del balón, le entró con un impacto al pie de apoyo del defensor rival para ganar el duelo y posteriormente ceder el pase a Jarlan Barrera. Todo quedó en “veremos”, encima el reporte de la transmisión oficial fue que la señal del VAR fue desconectada.

Carlos Betancur, el árbitro del partido, se aferró exageradamente a la deportividad. Para él, si el gol debía ser anulado, dos minutos eran suficientes para definir el rumbo del grupo: si quedaba 0-1, Quindío tenía una vida más para lograr el empate y acceder anticipadamente a la final, o en su defecto, Cartagena obtenía una vida más. El problema era la falta de garantías.

Los equipos hicieron amagues de volver: en uno de ellos, algunos asistentes en occidental les lanzaron piedras y hasta un intento de ataque con baranda. Más de una hora duró el retraso del partido, hasta que Betancur dijo que el juego tenía que acabarse como fuera lugar.

Al fin la anotación fue invalidada, por lo que el 0-1 motivó a que Quindío se volcara encima en poco tiempo. Casi tres horas después de darse iniciado el partido, a fin de cuentas, el Cartagena confirmó su victoria 0-1 y la disputa al rojo vivo por el cupo a la final en la última jornada. El episodio de violencia le dio la vuelta a todo el país, pero especialmente la extraña decisión de Betancur de seguir adelante con el juego pese a la falta de garantías.

El equipo Milagro, dirigido por Harold Rivera, todavía lleva la ventaja en su grupo. Lidera por 9 puntos, seguido de 8 del Real Cartagena. A Quindío le tocará visitar a Real Cundinamarca, mientras que Cartagena será anfitrión ante Tigres. Una victoria quindiana sentencia el boleto a la final, pero otro desliz se traduciría en la remontada de los Heroicos para acceder contra todo pronóstico.

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