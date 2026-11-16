Santa Fe, Atlético Nacional, DIM, Millonarios, Bucaramanga, Once Caldas, Cali y América, ya conocen su calendario para el inicio de los cuadrangulares.

Balón de la Liga BetPlay | Foto: Vizzor

La División Mayor del Fútbol Profesional Colombiano ha revelado las fechas y horas para la primera y segunda jornada de los cuadrangulares semifinales de la Liga BetPlay Dimayor 2026-II. Atlético Nacional, América de Cali, Deportivo Cali, Atlético Bucaramanga, Independiente Santa Fe, Deportivo Independiente Medellín, Millonarios y Once Caldas, serán los equipos que luchan por la estrella de navidad.

Revelados los grupos de las semifinales del balompié colombiano. Donde en el Grupo A estarán Atlético Nacional, Independiente Santa Fe, Deportivo Independiente Medellín y Once Caldas. Y, en el Grupo B, América de Cali, Deportivo Cali, Millonarios y Atlético Bucaramanga. Solo restaba esperar para las fechas y horas del inicio de los cuadrangulares.

Así se jugará la fecha 1 de los cuadrangulares de Liga BetPlay Dimayor 2026-II

Viernes 20 de noviembre

4:30 p.m. | Independiente Medellín vs Independiente Santa Fe | Estadio Atanasio Girardot.

6:35 p.m. | Atlético Bucaramanga vs América de Cali | Estadio Américo Montanini.

8:40 p.m. | Deportivo Cali vs Millonarios | Estadio Deportivo Cali.

Sábado 21 de noviembre

8:15 p.m. | Once Caldas vs Atlético Nacional | Estadio Palogrande.

Así se jugará la fecha 2 de los cuadrangulares de Liga BetPlay Dimayor 2026-II

Martes 24 de noviembre

6:20 p.m. | Millonarios v Atlético Bucaramanga | Estadio Nemesio Camacho El Campín.

8:30 pm. | América de Cali vs Deportivo Cali | Estadio Olímpico Pascual Guerrero.

Miércoles 25 de noviembre

6:20 p.m. | Independiente Santa Fe vs Once Caldas | Estadio Nemesio Camacho El Campín.

8:30 p.m. | Atlético Nacional vs Independiente Medellín | Estadio Atanasio Girardot.

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