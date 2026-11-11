James Rodríguez evita el naufragio de Nacional en Manizales: ¡Primer gol en el fútbol colombiano!

El ’10’ marcó el gol de la paridad de Verdolagas ante el Blanco Blanco, por la ida de semifinales de la Copa BetPlay.

James Rodríguez marca su primer gol en Colombia | Vizzor

James Rodríguez apareció cuando más lo necesitaba Atlético Nacional. El ’10’ se vistió de salvador en Palogrande, sacó a relucir su calidad con una definición exquisita y rescató un empate 1-1 frente a Once Caldas, en el partido de ida de las semifinales de la Copa BetPlay. El equipo de Manizales había hecho méritos para llevarse la victoria, pero el talento del referente terminó cambiando el desenlace de una noche cargada de emociones.

El Blanco Blanco, dirigido por ‘Panelo’ Valencia, golpeó primero con Felipe Gómez y supo controlar durante buena parte del compromiso a un Nacional que no encontraba caminos para hacer daño. Sin embargo, el cierre tuvo de todo: expulsiones para ambos equipos y una aparición decisiva de James, quien firmó su primer gol en el fútbol colombiano para dejar la serie abierta de cara al encuentro de vuelta.

Inicio con especulaciones

Los dos equipos impusieron distintos libretos en Palogrande con la ilusión de llevarse la ventaja. Nacional quiso elaborar, pero no fue profundo gracias a la presión del Once Caldas que jugó como quiso el primer tiempo. De hecho, el Blanco Blanco rindió tributo a la eficacia en los contragolpes y el ataque por bandas.

De entrada, la localía pegó primero con un disparo de Juan David Cuesta que salvó Franco Armani. Por su parte, Nacional respondió al rato desde la pelota quieta con James Rodríguez a la carga y un zurdazo violento que obligó a la reacción rápida de Joan Felipe Parra. Felipe Gómez se dio revancha tras una acción de gol anulada, sacándose la espina para romper el cero a partir de los 38 minutos.

Felipe Gómez hizo estallar Palogrande

A partir de un pelotazo largo, con la complicidad de un desborde excelso de Jefry Zapata, la rápida transición a ataque derivó en el gol de Once Caldas. Habilitado, el delantero se tiró hacia la derecha y lanzó un centro fino al segundo palo. Felipe Gómez, libre de marca, sacó un cabezazo perfecto que dejó fuera de camino a Franco Armani.

A falta de Dayro Moreno, revulsivo para los últimos minutos, el Once Caldas ha encontrado soluciones importantes para marcar la diferencia. Por los lados de Nacional, nuevamente se encienden alarmas por el comportamiento defensivo del equipo. No da mucha garantía atrás el cuadro de Lucas González de cara a la finalización del año.

Cierre lleno de suspenso

Bien parado, especialmente en el medio, el Once Caldas desconectó pequeñas sociedades. James Rodríguez se vio nublado, sin opciones de ruptura o jugadores cerca para romper las férreas líneas del elenco local. Tácticamente fue un gran juego a favor de la pizarra del ‘Panelo’ Valencia, quien le apostó a la ofensiva por las bandas.

El mejor remate de media distancia fue de Andrés Sarmiento. Tomó carrera y sacó un zapatazo a 32 metros, muy cerquita al ángulo superior izquierdo del pórtico defendido por Parra. De resto, muchos tiros para cualquier parte, sin mucha precisión, en los pocos espacios que iba dejando el cuadro anfitrión. Alfredo Morelos tuvo otra opción de volea tras un pase filtrado de James Rodríguez, pero Parra salvó en el momento justo e impidió festejo.

James Rodríguez salvó la patria

Para agregar más morbo, Felipe Gómez fue expulsado por doble tarjeta amarilla. Cerca del área, llegó tarde a la acción de marca y se llevó por delante el pie de apoyo de Nicolás Rodríguez. Entre risas nerviosas, se fue de la cancha y dejaba al Blanco Blanco con uno menos, al menos por un instante hasta que se presentó otra novedad.

Nacional se frotaba las manos, pero Elías Cabrera también terminó viendo la roja en una acción de contragolpe. Derribó a Michael Barrios cuando este se disponía a quedar mano a mano con Franco Armani. La infracción le costó la expulsión directa y dejó el partido diez contra diez.

De inmediato, el creativo se puso el overol. Recibió un balón lanzado de William Tesillo que capitalizó de gran manera. La bajó con el pecho, moviéndose hacia el centro, para sacar un zurdazo esquinado al palo más lejano de Parra. ¡Bautismo de gol para el ’10’ en Colombia!

¡GOLAZO DE JAMES RODRÍGUEZ QUE ANOTA SU PRIMER GOL CON @nacionaloficial! El volante del ‘Verdolaga’ pone el 1-1 ante Once Caldas en #LACOPAxWIN ⚽🟢🏆 https://t.co/dM3IhtE0gU — Win Sports (@WinSportsTV) November 11, 2026

A fin de cuentas, los dos terminaron satisfechos con la paridad. El segundo sorbo de la llave semifinal está pactado para el martes 17 de noviembre a las 6:30 p.m. (hora COL), seguido de la definición entre América de Cali e Inter de Bogotá para conocer los dos finalistas del certamen copero.

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