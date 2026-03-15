Carlos Andrés Gómez, el ‘jugón’ del Brasileirao que pide más confianza en la Selección Colombia

El extremo del Vasco Da Gama se ha consolidado como uno de los mejores regateadores de las principales ligas.

Carlos Andrés Gómez / AGIF / AGIF VIA AFP

La Selección Colombia tiene sus nuevos retos a la vuelta de la esquina. El cuadro de Néstor Lorenzo ultimará detalles para una nueva gira en Estados Unidos, a pocos meses de que se decrete el inicio del Mundial de Norteamérica. Aunque hay nombres fijos en la convocatoria, existe cierta posibilidad de que el estratega argentino mire otros horizontes, pues hay talento emergente que viene brillando en el último tiempo.

Uno de los nombres a seguir ha sido el de Carlos Andrés Gómez. El extremo, quien salió de Millonarios y ha tenido pasado en la MLS y la Ligue 1 de Francia, halló su lugar en el mundo. A sus 22 años, la llegada a Vasco Da Gama en Brasil fue quizá la mejor decisión para sacar al máximo su potencial.

En una liga exquisita al paladar, sin duda, lo han elogiado por su rendimiento. Gómez se convirtió en hombre clave de la escuadra carioca, sin olvidar su compañía al lado de otros nombres como Carlos Cuesta y Marino Hinestroza, acercados al proceso de la ‘Tricolor’. Sus estadísticas lo dicen todo, más allá de goles o asistencias.

El diestro suma 14 partidos a lo largo del año, de los cuales pudo sumar un festejo y dos pasegoles en un total de 1182 minutos. El valor de mercado actual escaló a los 8 millones de euros, sin olvidar que ya tuvo su bautismo de gol con la selección oficialmente, el 16 de noviembre de 2024, en la caída 3-2 a manos de Uruguay por Eliminatorias Sudamericanas.

El dato que ratifica el poderío de Carlos Andrés Gómez

El “dato sorpresa” fue emitido por la plataforma de SofaScore. Según reportó en la mañana de este sábado, Gómez llegó a escoltar a Lamine Yamal en una estadística que claramente se le valora en su posición. El diestro toma la batuta en cuanto a regates completados, tan solo por debajo del ibérico, para las 10 ligas más importantes del orbe.

En realidad son 58 regates completados, cifra que lo tiene por debajo de Yamal, pues ostenta 81. En el escalafón se encuentra el propio Luis Díaz, quien brilla con luz propia en el Bayern Munich después de lograr 43 dribles en ese ítem.

Gómez, salvo un contratiempo de última hora, será llamado por Lorenzo para los amistosos ante Francia y Croacia finalizando marzo. Por lo pronto, Vasco Da Gama ultima detalles para su visita frente a Cruzeiro por la sexta jornada liguera. Su equipo necesita más triunfos que le permitan escalar y luchar por plazas internacionales.

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