Agenda de los jugadores de Selección Colombia del 10 al 12 de abril de 2026

Salvo Álvaro Montero con Vélez Sarsfield, todos los jugadores de la más reciente convocatoria tendrán acción.

Rafael Borré, en un partido con Internacional. – Diego Vara, Reuters.

Este será un fin de semana con mucha acción para los jugadores que integraron la más reciente convocatoria de la Selección Colombia. A excepción de Álvaro Montero, de Vélez Sarsfield, que juega el lunes, todos los demás tendrán que afrontar compromisos trascendentales para los objetivos que sus clubes se trazaron al inicio de la campaña

La actividad de las ligas europeas está por todo lo alto en el tramo final de las temporadas. Habrá que prestar especial atención a los delanteros y su rendimiento, teniendo en cuenta que la ausencia de gol viene siendo uno de los problemas más graves que presenta el combinado cafetero de cara a su participación en el Mundial de 2026.

El caso más preocupante sigue siendo el de James Rodríguez, quien ha sumado muy pocos minutos este año, no tuvo un buen rendimiento y está enfermo. La fecha en la que volvería a actuar con Minnesota United está en el aire y se espera que el club ofrezca reportes médicos de su condición en los próximos días.

* Horarios para Colombia (GMT -5).

Porteros

Álvaro Montero: Vélez Sarsfield no tendrá acción el fin de semana.

Vélez Sarsfield no tendrá acción el fin de semana. Camilo Vargas: con Atlas, recibe a Monterrey en la Liga MX el sábado, 11 de abril, a las 8:00 p.m.

con Atlas, recibe a Monterrey en la Liga MX el sábado, 11 de abril, a las 8:00 p.m. David Ospina: con Atlético Nacional, visita a Independiente Medellín en la Liga BetPlay Dimayor el sábado, 11 de abril, a las 8:20 p.m.

Defensores

Daniel Muñoz: con Crystal Palace, recibe a Newcastle en la Premier League el domingo, 12 de abril, a las 8:00 a.m.

con Crystal Palace, recibe a Newcastle en la Premier League el domingo, 12 de abril, a las 8:00 a.m. Dávinson Sánchez: con Galatasaray, recibe a Kocaelispor en la Super Lig el domingo, 12 de abril, a las 12:00 p.m.

con Galatasaray, recibe a Kocaelispor en la Super Lig el domingo, 12 de abril, a las 12:00 p.m. Déiver Machado: con Nantes, visita a Auxerre en la Ligue 1 el sábado, 11 de abril, a las 12:00 p.m.

con Nantes, visita a Auxerre en la Ligue 1 el sábado, 11 de abril, a las 12:00 p.m. Jhon Lucumí : con Bologna, recibe a Lecce en la Serie A el domingo, 12 de abril, a las 11:00 a.m.

: con Bologna, recibe a Lecce en la Serie A el domingo, 12 de abril, a las 11:00 a.m. Johan Mojica: con Mallorca, recibe a Rayo Vallecano en LaLiga el domingo, 12 de abril, a las 9:15 a.m.

con Mallorca, recibe a Rayo Vallecano en LaLiga el domingo, 12 de abril, a las 9:15 a.m. Juan David Cabal: con Juventus, visita a Atalanta en la Serie A el sábado, 11 de abril, a la 1:45 p.m.

con Juventus, visita a Atalanta en la Serie A el sábado, 11 de abril, a la 1:45 p.m. Santiago Arias: con Independiente de Avellaneda, visita a Boca Juniors el sábado, 11 de abril, a las 5:30 p.m.

con Independiente de Avellaneda, visita a Boca Juniors el sábado, 11 de abril, a las 5:30 p.m. Yerson Mosquera: con Wolverhampton, visita a Aston Villa el viernes, 10 de abril, a las 2:00 p.m.

Centrocampistas

Gustavo Puerta: con Racing de Santander, recibe a Almería en LaLiga de Segunda División el domingo, 12 de abril, a las 2:00 p.m.

con Racing de Santander, recibe a Almería en LaLiga de Segunda División el domingo, 12 de abril, a las 2:00 p.m. James Rodríguez: con Minnesota United, visita a San Diego en la MLS el sábado, 11 de abril, a las 9:30 p.m.

con Minnesota United, visita a San Diego en la MLS el sábado, 11 de abril, a las 9:30 p.m. Jéfferson Lerma: con Crystal Palace, recibe a Newcastle en la Premier League el domingo, 12 de abril, a las 8:00 a.m.

con Crystal Palace, recibe a Newcastle en la Premier League el domingo, 12 de abril, a las 8:00 a.m. Jhon Arias: con Palmeiras, visita a Corinthians en el Brasileirao el domingo, domingo, 12 de abril, a las 4:30 p.m.

con Palmeiras, visita a Corinthians en el Brasileirao el domingo, domingo, 12 de abril, a las 4:30 p.m. Juan Fernando Quintero: con River Plate, visita a Racing de Avellaneda en la Liga Argentina el domingo, 12 de abril, a las 6:00 p.m.

con River Plate, visita a Racing de Avellaneda en la Liga Argentina el domingo, 12 de abril, a las 6:00 p.m. Kevin Castaño: con River Plate, visita a Racing de Avellaneda en la Liga Argentina el domingo, 12 de abril, a las 6:00 p.m.

con River Plate, visita a Racing de Avellaneda en la Liga Argentina el domingo, 12 de abril, a las 6:00 p.m. Ríchard Ríos: con Benfica, recibe a Nacional en la Primeira Liga el domingo, 12 de abril, a las 12:00 p.m.

Atacantes

Carlos Andrés Gómez: con Vasco da Gama, visita a Remo en el Brasileirao sábado, 11 de abril, a las 2:30 p.m.

con Vasco da Gama, visita a Remo en el Brasileirao sábado, 11 de abril, a las 2:30 p.m. Jáminton Campaz: con Rosario Central, visita a Huracán en la Liga Argentina el domingo, 12 de abril, a las 3:30 p.m.

con Rosario Central, visita a Huracán en la Liga Argentina el domingo, 12 de abril, a las 3:30 p.m. Jhon Córdoba: con Krasnodar, visita a Zenit en la Liga Premier el domingo, 12 de abril, a las 11:30 a.m.

con Krasnodar, visita a Zenit en la Liga Premier el domingo, 12 de abril, a las 11:30 a.m. Johan Carbonero: con Internacional de Porto Alegre, recibe a Gremio en el Brasileirao el sábado, 11 de abril, a las 6:30 p.m.

con Internacional de Porto Alegre, recibe a Gremio en el Brasileirao el sábado, 11 de abril, a las 6:30 p.m. Jorge Carrascal: con Flamengo, visita a Fluminense en el Brasileirao el sábado, 11 de abril, a las 4:30 p.m.

con Flamengo, visita a Fluminense en el Brasileirao el sábado, 11 de abril, a las 4:30 p.m. Luis Díaz: con Bayern, visita a St. Pauli en la Bundesliga el sábado, 11 de abril, a las 11:30 a.m.

con Bayern, visita a St. Pauli en la Bundesliga el sábado, 11 de abril, a las 11:30 a.m. Luis Javier Suárez: con Sporting de Portugal, visita a Estrela Amadora en la Primeira Liga el sábado, 11 de abril, a las 2:30 p.m.

con Sporting de Portugal, visita a Estrela Amadora en la Primeira Liga el sábado, 11 de abril, a las 2:30 p.m. Rafael Santos Borré: con Internacional de Porto Alegre, recibe a Gremio en el Brasileirao el sábado, 11 de abril, a las 6:30 p.m.

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