Selección Colombia confirma triple fecha de amistosos ante México, Paraguay y Perú

Colombia ya conoce su agenda para la próxima Fecha FIFA: enfrentará a México, Paraguay y Perú en una triple jornada de amistosos en Estados Unidos.

Jugadores de Selección Colombia | Lee Smith, Reuters.

La Federación Colombiana de Fútbol confirmó que la Selección Colombia Masculina de Mayores disputará tres partidos internacionales durante la próxima ventana de la Fecha FIFA, programada entre el 21 de septiembre y el 6 de octubre de 2026. El combinado nacional aprovechará esta jornada para medirse con México, Paraguay y Perú en territorio estadounidense.

La triple fecha comenzará con un atractivo compromiso frente a la Selección de México. El equipo dirigido por el cuerpo técnico de la ‘Tricolor’ se enfrentará a los ‘Aztecas’ el próximo 26 de septiembre en el M&T Bank Stadium de Baltimore, Maryland, con horario todavía por confirmar.

Colombia vuelve a enfrentar a México tras el 4-0 de 2025

El más reciente antecedente entre colombianos y mexicanos favorece ampliamente a la Selección Colombia. Ambos equipos se enfrentaron el 11 de octubre de 2025 en Arlington, Texas, en el marco de una gira internacional, con victoria 4-0 para la ‘Tricolor’.

Los aficionados interesados en asistir a este primer compromiso ya pueden adquirir sus entradas. La venta para el público general está habilitada desde el miércoles 5 de agosto a través de la plataforma SomosLocales, según informó oficialmente la Federación Colombiana de Fútbol.

Paraguay será el segundo rival de la triple fecha

Posteriormente, Colombia tendrá su segundo desafío ante Paraguay. El encuentro está programado para el 2 de octubre a las 7:00 p.m., hora de Colombia, en el Ports Illustrated Stadium, escenario ubicado en la ciudad de New Jersey.

El último enfrentamiento entre ambas selecciones se disputó el 25 de marzo de 2025 en el Estadio Metropolitano de Barranquilla y terminó con empate 2-2. Para este partido, los aficionados podrán adquirir la boletería a través del sistema Ticketmaster.

Finalmente, la Selección Colombia cerrará su serie de amistosos el martes 6 de octubre frente a Perú. El compromiso se jugará en el nuevo estadio del Inter de Miami y está programado para las 6:45 p.m., hora de Colombia. El antecedente más reciente entre ambos seleccionados fue el empate 0-0 del 6 de junio de 2025 en Barranquilla, por las Eliminatorias al Mundial.

La venta de entradas para el duelo ante la selección peruana también estará disponible mediante Ticketmaster. Por otra parte, la Federación informó que el proceso de acreditación para los periodistas y medios de comunicación todavía no está abierto y que los requisitos y procedimientos serán comunicados próximamente a través de sus canales oficiales.

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