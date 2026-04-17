Luis Díaz, Daniel Muñoz y Jéfferson Lerma: por la gloria en torneos UEFA

Tres jugadores de la Selección Colombia sobreviven por la pelea de títulos a nivel europeo en sus clubes.

Luis Díaz en Champions League / REUTERS/Matteo Ciambelli.

Culminó la fase de cuartos de final en las competiciones UEFA a nivel de clubes. No solo se definió el esquema de semis en Champions League, que dejó a un PSG-Bayern para el infarto y otro Arsenal-Atleti con cierta posibilidad de sorpresa rumbo a la cita cumbre. Las demás competencias, como la Europa y Conference League, tuvieron ciertas llaves muy intensas.

En el camino a la ‘Orejona’, oficialmente se quedó por fuera el delantero Luis Javier Suárez con el Sporting de Lisboa. No pudo marcar la diferencia en goles para la llave ante Arsenal, en búsqueda de ratificar su poderío en el frente de ataque. Sin embargo, la eliminación tampoco hace que deje de ser buena su campaña.

La Europa League se quedó en blanco. Ni Jhon Lucumí en el Bologna, así como el ‘Cucho’ Hernández y Nelson Deossa en el Betis, pudieron avanzar en sus respectivas llaves. La sorpresa fue la eliminación del cuadro sevillano, que tuvo todo a favor, pero sufrió una feroz remontada del Braga en La Cartuja.

De este modo, el paisaje de los torneos UEFA queda con tres representantes del fútbol colombiano. Son tres titulares claves en la ‘Tricolor’ y de los que mucho se espera en el Mundial 2026. Luis Díaz, además de Daniel Muñoz y Jéfferson Lerma, siguen en pie de lucha por sumar un título de índole europea en el palmarés.

Luis Díaz, a ganarlo todo en el Bayern Munich

La llave de Luis Díaz, ante el Real Madrid, fue realmente imperial y consagratoria. Oficialmente, por si cabían dudas, el extremo se instaló en la cúspide de la élite actualmente gracias a sus goles fundamentales. Marcó en el Santiago Bernabéu para la ida, seguido de un tanto fundamental para servirle en bandeja de plata la clasificación al Bayern.

El guajiro fue uno de los directos responsables para que los bávaros se instalen en semis ante el París Saint-Germain. Es un viejo conocido para ‘Lucho’, quien justamente le propinó un doblete en el Parque de los Príncipes el pasado 4 de noviembre. Alta tensión en una llave imperdible, donde para muchos, el favorito a ganar el título vendrá de esa zona.

Muñoz y Lerma, en carrera por un título inédito para el Crystal Palace

Del otro lado, hablando de Conference League, dos cafeteros tienen sed de un nuevo título. Daniel Muñoz y Jéfferson Lerma, en una época dorada para el Palace, esperan dar el golpe y sumar otro título histórico. Ya levantaron la FA Cup y la Community Shield, pero hace falta otro premio gordo: la graduación internacional.

Muñoz fue protagonista en la vuelta ante Fiorentina, con asistencia para configurar una de las dianas en el global 2-4 a favor del equipo de Oliver Glasner. Otro peso pesado, como el Shakhtar Donetsk, le seguirá los pasos de cara a la final en Breslavia (Polonia). Qué mejor llegada al Mundial con un título europeo en la bolsa.

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