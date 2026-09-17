Perú ya está lista para enfrentar la renovación de la Selección Colombia

La Selección Colombia enfrentará a Perú en el último partido amistoso del 2026 el martes 6 de octubre.

Colombia vs Perú | Vizzor

Se viene la primera salida de la Selección Colombia post Copa Mundial de la FIFA 2026. Con la extensión del contrato del director técnico argentino Néstor Lorenzo, la ‘tricolor’ deberá comenzar su proceso de renovación de plantilla. James Rodríguez ya ha dicho adiós al combinado amarillo, azul y rojo, un detalle no menor que revelará al nuevo 10 y capitán de los ‘cafeteros’.

Desde el 26 de septiembre al 6 de octubre, el equipo que representa a más de 50 millones de colombianos enfrentará a la Selección de México, Paraguay y Perú en suelo estadounidense. El primer equipo en revelar su convocatoria para estos juegos amistosos fue el combinado dirigido por el brasileño Mano Menezes.

Convocatoria de Perú para el partido amistoso ante Colombia

Un total de 10 jugadores que actúa en un fútbol diferente al peruano dicen presentes en la convocatoria del entrenador brasileño. Desde el fútbol colombiano, brasileño, alemán, danés, inglés, ecuatoriano, estadounidense, israelí y portugués, llegan los llamados del balompié extranjero. Así mismo, Pedro Gallese, sin duda alguna, es la cuota de experiencia junto al eterno Yoshimar Yotún.

Arqueros

Pedro Gallese: Deportivo Cali (Colombia).

Deportivo Cali (Colombia). Diego Romero: Comerciantes Unidos.

Comerciantes Unidos. Matías Córdova: Universitario.

Defensas

César Inga: Universitario.

Universitario. Erick Noriega: Gremio (Brasil).

Gremio (Brasil). Fabio Gruber: Mainz 05 (Alemania).

Mainz 05 (Alemania). Marco Huamán: Alianza Lima.

Alianza Lima. Marcos López: FC Copenhague (Dinamarca).

FC Copenhague (Dinamarca). Matías Zegarra: Melgar.

Melgar. Miguel Araujo: Sporting Cristal.

Sporting Cristal. Oliver Sonne: Burnley (Inglaterra).

Burnley (Inglaterra). Renzo Garcés: Alianza Lima.

Volantes

André Carrillo: Corinthians (Brasil).

Corinthians (Brasil). Jairo Concha: Universitario.

Universitario. Jairo Vélez: Alianza Lima.

Alianza Lima. Jesús Pretell: LDU (Ecuador).

LDU (Ecuador). Oslimg Mora: Sport Boys.

Sport Boys. Rodrigo Vilca: Comerciantes Unidos.

Comerciantes Unidos. Wilder Cartagena: Orlando City (Estados Unidos).

Orlando City (Estados Unidos). Yoshimar Yotún: Sporting Cristal.

Delanteros

Adrián Ugarriza: Hapoel Be’er Sheva (Israel).

Hapoel Be’er Sheva (Israel). Alex Valera: Universitario.

Universitario. Bassco Soyer: Gil Vicente (Portugal).

Gil Vicente (Portugal). Gianluca Lapadula: Universitario.

Universitario. Jhonny Vidales: Melgar.

Melgar. Piero Magallanes: Sport Huancayo.

MÁS INFORMACIÓN: Oficial: James Rodríguez se retira de la Selección Colombia Dicho esto, todo esta dado para que el próximo martes 6 de octubre en el NU Stadium del Inter Miami se lleve a cabo el partido entre peruanos y colombianos a partir de las 6:45 de la tarde. Dentro de muy poco se conocerán los convocados de la Selección Colombia y sus respectivas sorpresas para el último juego del 2026.

Te puede interesar: