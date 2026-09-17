Carlos Reinoso aconseja a Guillermo Almada no apresurar a los refuerzos ante Chivas

La leyenda del América habló en exclusiva con Claro Sports sobre el Clásico Nacional y señaló que el equipo necesita mejorar su orden defensivo

Carlos Reinoso habló en exclusiva para Claro Sports sobre el próximo Clásico Nacional entre América y Chivas y puso sobre la mesa una recomendación para Guillermo Almada: no apresurar el debut de los nuevos refuerzos. El exfutbolista y exentrenador azulcrema consideró que la adaptación a la Ciudad de México debe tomarse en cuenta antes de incorporarlos a la alineación titular.

“Yo creo que no (debe de utilizarlos). En la calentura que uno tiene dice ‘que jueguen los chavos que llegaron’, pero para adaptarse a la altura, hay que estar 20, 30 días aquí en el país”, explicó Reinoso al ser cuestionado sobre si Carlos Álvarez, Santiago Ramos Mingo y Santiago Bueno deberían aparecer ante Guadalajara.

El exvolante también señaló una alternativa para modificar el funcionamiento del medio campo azulcrema. “Yo creo que lo que le hace falta al América es pararse bien con (Israel) Reyes como contención, para ser un tercer central que se posicione delante de (Miguel) Vázquez o de Ramón (Juárez)”, apuntó, al referirse a Israel Reyes y la necesidad de proteger la zona central.

Reinoso explicó que, desde su perspectiva, el problema aparece cuando el equipo pierde el balón después de ejercer presión alta. “Queda muy abierto el América, queda muy largo cuando va y hace presión alta, entonces los espacios que se crean en el medio campo, de ahí nace la facilidad que tuvo Cruz Azul para crear situaciones de gol”, señaló sobre la derrota ante La Máquina.

Carlos Reinoso respalda a Guillermo Almada antes del Clásico Nacional

Sobre el trabajo del técnico uruguayo, Reinoso destacó la exigencia que ha implementado desde su llegada al conjunto capitalino. “Me encanta. Creo que el señor Almada, ayer platiqué con él, es de la gente que me fascina su forma y su manera. Es un tipo que exige, es una persona que exige al futbolista que corra los 90 minutos y eso creo que para mí le viene bien al equipo”, comentó.

El chileno también recordó que las Águilas habían tenido buenos resultados antes de la derrota frente a Cruz Azul. “Hasta antes del partido de Cruz Azul, el América era superlíder, tiene un partido menos. En resultados le ha ido muy bien, salvo el partido de Cruz Azul y creo que la forma de parar el equipo es ideal para un Clásico y la derrota con Cruz Azul le debe de haber servido muchísimo”, explicó.

Los tres últimos refuerzos del América ya fueron registrados ante la Liga MX y quedaron habilitados para disputar partidos oficiales. Carlos Álvarez, Santiago Ramos Mingo y Santiago Bueno son las nuevas alternativas para Almada, aunque su presencia ante Chivas dependerá de la decisión del cuerpo técnico y de su adaptación.

Reinoso también habló sobre el potencial del plantel una vez que los nuevos jugadores estén integrados. “El América va a ser un equipo muy pero muy peligroso para cualquiera en este país”, afirmó. En su análisis incluyó a los refuerzos y a futbolistas que todavía deben terminar de reincorporarse, como Alejandro Zendejas y Luis Ángel Malagón.

Finalmente, el histórico americanista ubicó al Guadalajara como un parámetro para medir al equipo de Almada en este momento. “Sin lugar a duda, hoy día el que mejor juega es Chivas. Un equipo que sabe lo que hace, que sabe lo que juega y ahora hay que verlo en este Clásico”, señaló.

América recibirá al Rebaño el sábado 19 de septiembre a las 21:15 horas, tiempo del centro de México, en la jornada 9 del Apertura 2026.

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