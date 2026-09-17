Los desafíos de Néstor Lorenzo en la era post-James de la Selección Colombia

A partir de los próximos amistosos, la ‘Tricolor’ emprende el plan de reconquistar a la hinchada y construir el anhelado salto de calidad.

James Rodríguez y Néstor Lorenzo/ Ulises RUIZ / AFP.

La Selección Colombia vivirá un nuevo ciclo sin uno de sus referentes históricos. El histórico ’10’, James Rodríguez, anunció su retiro del conjunto cafetero a sus 35 años. A través de un video muy emotivo, el cucuteño les comunicó a sus seguidores acerca de una decisión irreversible tras disputar su tercera Copa del Mundo.

James deja el combinado nacional tras anotar 31 goles en 131 cotejos disputados, así como convertirse en bota de oro de un Mundial y premio Puskas. A pesar de las críticas, no cabe duda de que fue uno de los futbolistas más influyentes del último tiempo, al punto de catalogarse como uno de los tres ídolos más importantes del fútbol colombiano. Algunos lo ubican en el primer lugar.

Con esta separación de caminos, quedan varios interrogantes para Néstor Lorenzo. El técnico argentino, respaldado de manera tajante por la Federación Colombiana de Fútbol, calienta motores para una nueva era. Pierde a una de sus fichas clave, titular clave a pesar de que no tenía el ritmo de competencia idóneo para la reciente cita orbital.

El espaldarazo a Lorenzo causó opiniones divididas. Unos creían que la actuación ‘Tricolor’ fue un rotundo fracaso, mientras que otros apuntaban a la continuidad del estratega en aras de comandar el barco rumbo a la Copa América. No será trabajo fácil para Lorenzo seguir construyendo, pues debe estar muy atento a los siguientes puntos por tener en consideración.

La reivindicación con el hincha

El plan de reconquista inicia a partir de los próximos amistosos. La emoción hacia la ‘Tricolor’, luego de aquella tanda de penales perdida ante Suiza, bajó significativamente. En la calle no hacen falta comentarios como “siempre es lo mismo”, “no tenemos jerarquía”, “volvimos a fracasar”. No hay mucho crédito de la hinchada al grupo de jugadores y el propio técnico.

El golpe bajo del Mundial lleva a que pasen otros cuatro años para ilusionarse con una mejor cosecha en la Copa del Mundo. Al menos faltan menos de dos años rumbo a la Copa América, el gran objetivo, por lo que Lorenzo buscará esforzarse con un fin emocional: que el equipo y el país tengan reconexión. No basta con resultados positivos.

El relevo generacional: ¿ciclo cumplido para algunos?

Ya salió James Rodríguez, y lo mismo decidió Juan Fernando Quintero en la posición de creativos. Lo más seguro es que David Ospina se una a la parrilla de salida en el conjunto cafetero. Es la hora de armar una nueva columna vertebral con otros nombres que vienen formando parte del proceso.

Ríchard Ríos, Luis Díaz, Jhon Arias, Jhon Córdoba… varios de ellos se perfilan como nuevos líderes del equipo para tomar vocería y darles la bienvenida a todos los que llegarán de recambio. No se descarta la aparición de figuras emergentes, así como la consolidación de talentos que han llegado al proceso para quedarse, como el caso de Gustavo Puerta, Carlos Gómez, entre otros.

¿Obligación de ganar la Copa América?

De candidato a campeón. No le queda otra más al técnico que contribuir en el salto de calidad de la Selección Colombia. Estuvo cerca la vez pasada con la final que resistió hasta los últimos minutos del tiempo extra, frente a Argentina, donde se esfumó la ilusión de vuelta olímpica con la fatídica diana de Lautaro Martínez.

El paso definitivo es luchar por el título nuevamente y conseguirlo. La ‘Tricolor’, previo a esa cita, apunta a batallar nuevamente contra las grandes potencias del continente y absorber esa presión con categoría. Es la deuda pendiente a la fecha.

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