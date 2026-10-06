Jhon Arias tendrá viaje exprés: Palmeiras prepara vuelo chárter tras fecha FIFA

Palmeiras prepara un vuelo chárter para Jhon Arias, quien llegará a Brasil apenas un día antes del duelo ante Bahía y será evaluado por el cuerpo médico.

Jhon Arias con la Selección | Leonardo Fernandez / GETTY IMAGES vía AFP.

Jhon Arias tendrá que afrontar nuevamente el reto de pasar directamente de la Selección Colombia a su club. El colombiano viajará en un vuelo chárter dispuesto por Palmeiras y llegaría apenas un día antes del partido ante Bahía, por el Brasileirao.

Palmeiras acelera para tener a Arias ante Bahía

Palmeiras ya tiene como costumbre disponer de vuelos chárter para sus futbolistas internacionales cada vez que deben regresar después de una fecha FIFA. En esta ocasión, la medida cobra todavía más importancia, pues el equipo dirigido por Abel Ferreira necesita recuperar terreno en el Brasileirao: actualmente está a tres puntos del líder Flamengo y este jueves tendrá una nueva oportunidad de acercarse a la cima.

El conjunto paulista enfrentará a Bahía este jueves a las 7:30 p.m., en condición de local, y la intención de Ferreira es contar con la mayor cantidad posible de sus jugadores internacionales. Jhon Arias sería uno de los últimos en regresar a Brasil, junto con los uruguayos Joaquín Piquerez y Emiliano Martínez, por lo que su presencia en el compromiso dependerá también de la evaluación que realice el cuerpo médico.

Arias, pendiente de los chequeos médicos

Aunque parece difícil que el colombiano pueda ser titular ante Bahía debido al poco tiempo de recuperación, Palmeiras quiere tenerlo a disposición. El club espera recibir a cinco de sus internacionales entre este martes y la madrugada del miércoles, mientras que Arias y los dos uruguayos llegarán posteriormente.

La decisión final no se tomará de manera apresurada. El cuerpo médico del Palmeiras hará seguimiento a cada futbolista, teniendo en cuenta los minutos disputados con sus respectivas selecciones, las horas de vuelo y el desgaste acumulado. Antes de quedar a disposición de Ferreira, los jugadores deberán pasar por los respectivos chequeos para determinar si están en condiciones de competir.

Para Arias, esta situación no es nueva. Desde su etapa en Fluminense, el colombiano ha tenido que afrontar en varias ocasiones el reto de regresar de una convocatoria internacional y ponerse rápidamente a disposición de su club. Ahora volverá a vivir una situación similar con Palmeiras, en un momento en el que el calendario brasileño comienza a exigir al máximo a los equipos.

Arias volvería a Brasil con más de 200 minutos

El desgaste del colombiano también será un factor importante. Arias acumula 183 minutos en los dos amistosos que ha disputado con la Selección Colombia durante esta fecha FIFA y, si finalmente vuelve a ser titular frente a Perú, superaría los 200 minutos de acción con el combinado nacional. A esto se suma el tiempo que ha pasado viajando durante la gira por Estados Unidos.

Una vez termine el compromiso de Colombia ante Perú, Arias tendrá que subir inmediatamente al avión chárter dispuesto por Palmeiras. El trayecto hasta São Paulo será de aproximadamente ocho horas, por lo que el jugador llegará prácticamente sobre el límite previo al partido contra Bahía.

Palmeiras espera que la planificación le permita contar con Arias, aunque todo dependerá de su estado físico después de la doble fecha internacional. El objetivo del club es claro: aprovechar su condición de local ante Bahía y recortar la diferencia con Flamengo en la pelea por el liderato del Brasileirao, sin arriesgar a uno de sus principales refuerzos en un mes que tendrá una alta exigencia competitiva.

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