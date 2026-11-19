Repase todo lo que debe saber rumbo al debut de la Tricolor en suelo catarí ante los nipones.

Japón vs Colombia: horario y dónde ver | Claro Sports

Se abre el telón del Mundial sub 17. El jueves se palpitó la inauguración de la cita orbital, pero al tercer día será la hora de que Colombia tenga su esperado debut. Lo hará frente a Japón, quizá el rival más fuerte de su grupo al llegar por su condición de campeón asiático. Posiblemente sea el duelo de los dos favoritos a pelear por el liderato.

El combinado dirigido por Freddy Hurtado llega motivado. Posiblemente sea uno de los animadores de la cita orbital, aunque solo cuenta con el inconveniente de Gorka Abascal, jugador del Real Madrid desconvocado por lesión. En fin, esto debe saber rumbo al compromiso de la Tricolor en Doha:

Fecha, horario y dónde ver en vivo el Japón vs Colombia del Mundial sub 17 Qatar 2026

Este duelo, válido por la primera fecha del campeonato orbital, tendrá su pitazo inicial este sábado 21 de noviembre a partir de las 7:30 a.m. (hora COL) en la cancha 9 del Aspire Zone, zona polideportiva ubicada en Doha. El partido se transmitirá por las señales principales de Caracol y RCN TV, además de DSports 2 en televisión satelital. De igual modo, las plataformas digitales de los respectivos canales llevarán cada emoción del cotejo.

Alineaciones probables: así juega Colombia en la jornada 1 del Mundial sub 17

Así formaría Japón: Kosei Oshita; Anthony Motosuna, Koki Kurahashi, Yuzo Takeuchi; Sosuke Hoshi, Sora Iwatsuchi, Takeshi Wada, Kazato Kimura; Tafuku Satomi, Maki Kitahara y Kakeru Saito. DT: Shingi Ono.

Así formaría Colombia: Luigi Ortiz; Edwin Estrella, Juan José Fori, Santiago Vallecilla, Anderson Murillo; Eider Carrillo, Miguel Agámez; Samuel Martínez, Adrián Mosquera, José Escorcia y Matías Caicedo. DT: Freddy Hurtado.

Antecedentes del Japón vs Colombia y últimos resultados

A la fecha, no se han registrado partidos oficiales en Copas del Mundo entre Japón y Colombia. Son dos selecciones que suelen verse las caras regularmente en otras categorías, como por ejemplo en citas orbitales en selecciones absolutas. De todos modos, así llegan ambas escuadras al compromiso de este sábado:

Últimos partidos de Japón

22.05.2026 | China 2-3 Japón | Final de la Copa Asiática.

19.05.2026 | Japón 1-1 Uzbekistán (3-2 ganó Japón por penales) | Semifinal de la Copa Asiática.

15.05.2026 | Japón 5-0 Tayikistán | Cuartos de final de la Copa Asiática.

12.05.2026 | Japón 3-1 Indonesia | Fase de grupos de Copa Asiática.

09.05.2026 | China 1-2 Japón | Fase de grupos de Copa Asiática.

Últimos partidos de Colombia

19.04.2026 | Argentina 0-4 Colombia | Final del Sudamericano.

16.04.2026 | Brasil 0-3 Colombia | Semifinal del Sudamericano.

12.04.2026 | Paraguay 0-2 Colombia | Fase de grupos del Sudamericano.

09.04.2026 | Colombia 0-2 Uruguay | Fase de grupos del Sudamericano.

07.04.2026 | Colombia 1-0 Chile | Fase de grupos del Sudamericano.

Pronósticos y momios: ¿Quién es el favorito para ganar la jornada 1 en el Mundial sub 17?

Ambos equipos, campeones de sus confederaciones, llegan casi que en igualdad de condiciones. Todo indica que será un partido sumamente parejo y sin un favorito definido. Se espera un choque muy cerrado, con un trámite de mucha táctica y pocos espacios para el ataque.

De acuerdo con la IA, así van las probabilidades para los dos equipos:

Japón gana: 41%

41% Empate: 33%

33% Colombia gana: 26%

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