El cuadro ‘Azucarero’ está ubicado en el grupo B junto a América de Cali, Millonarios y Atlético Bucaramanga, que lucharán por un cupo a la final.

Deportivo Cali clasificó tercero en la tabla de posiciones | DEPORTIVO CALI

Deportivo Cali regresó a las finales del fútbol profesional colombiano después de tres años de ausencia; su última clasificación fue en el segundo semestre de 2023 y tras superar la peor crisis financiera y deportiva de su historia, que lo obligó a estar pendiente de la tabla del descenso por varios campeonatos.

El cuadro ‘Azucarero’ terminó la fase de todos contra todos en el tercer puesto de la tabla de posiciones producto de nueve victorias, ocho empates y solamente dos derrotas, lo que le permitió sumar 35 goles. Los dirigidos por Rafael Dudamel hasta la última fecha tuvieron la posibilidad de terminar como cabeza de grupo, pero el empate 2-2 ante Deportes Tolima en la fecha 19 desplazó al verde vallecaucano al tercer puesto.

El Deportivo Cali llegará a las semifinales del fútbol colombiano con 14 partidos sin perder. Su última derrota en la Liga BetPlay fue el 26 de agosto en la fecha 7 ante Atlético Nacional. La otra derrota en el campeonato fue ante Independiente Medellín en la fecha 2, en el estadio Atanasio Girardot, 1-0. El verdiblanco quedó sorteado en el grupo B junto a América de Cali, Millonarios y Atlético Bucaramanga, equipos con los que empató en la fase de grupos.

Resultados del Deportivo Cali en el todos contra todos de la Liga BetPlay 2026-II

Deportivo Cali ha perdido dos partidos en la Liga BetPlay 2026-II | Vizzor

Fecha 1: 2-0 vs. Jaguares (local).

Fecha 2: 0-1 vs. Independiente Medellín (visitante).

Fecha 3: 2-0 vs. Águilas Doradas (local).

Fecha 4: 2-0 vs. Deportivo Pasto (visitante).

Fecha 5: 1-1 vs. Millonarios (visitante).

Fecha 6: 2-2 vs. Internacional de Bogotá (local).

Fecha 7: 1-2 vs. Atlético Nacional (visitante).

Fecha 8: 1-1 vs. Atlético Bucaramanga (local).

Fecha 9: 3-0 vs. Llaneros (visitante).

Fecha 10: 2-1 vs. Once Caldas (visitante).

Fecha 11: 3-0 vs. Cúcuta Deportivo (local).

Fecha 12: 1-0 vs. Independiente Santa Fe (visitante).

Fecha 13: 3-1 vs. Alianza FC (local).

Fecha 14: 0-0 vs. Deportivo Pereira (visitante).

Fecha 15: 0-0 vs. Junior FC (local).

Fecha 16: 1-1 vs. Fortaleza FC (visitante).

Fecha 17: 2-0 vs. Boyacá Chicó (local).

Fecha 18: 0-0 vs. América de Cali (visitante).

Fecha 19: 2-2 vs. Deportes Tolima (local).

Pedro Gallese, Nicolás Benedetti y los jugadores más importantes del Deportivo Cali

Deportivo Cali tiene un promedio de edad en su plantilla de 29 años y un valor de 12,93 millones de euros, según el portal Transfermarkt, siendo el sexto equipo más valioso de la Liga BetPlay. Los líderes por experiencia y estadísticas en el cuadro ‘Azucarero’ son Nicolás Benedetti, que regresó de Europa para jugar con el club en el que debutó como profesional, Gustavo Cuellar, que también es canterano verdiblanco y que tuvo una exitosa carrera en el fútbol de Brasil, y Pedro Gallese, portero titular de la selección de Perú.

Benedetti acumula cinco goles en su segundo ciclo con el Deportivo Cali y es el futbolista con más distancia recorrida (por 90 minutos) con 10.2 kilómetros por partido. El volante estará disponible nuevamente para Rafael Dudamel para el partido contra Millonarios tras perderse los dos últimos duelos por la expulsión en el partido contra Boyacá Chicó.

Cuellar ha sido el capitán verdiblanco durante el segundo semestre y ha disputado 14 de los 19 partidos del Cali en el segundo semestre de la Liga BetPlay. El lunar del colorado ha sido en materia disciplinaria, pues ha recibido siete tarjetas amarillas, por lo que se perdió un partido durante el todos contra todos, y fue expulsado ante Alianza FC por una pelea con el arquero rival.

Por último, Gallese solamente se ha perdido los partidos que coincidieron con las fechas FIFA del segundo semestre siendo el guardián del arco verdiblanco. En siete ocasiones el peruano sacó su portería en cero y poseé un promedio de 2.8 salvadas por partido.

Deportivo Cali, el equipo con menor valla vencida de los clasificados a los Cuadrangulares Semifinales de la Liga BetPlay 2026-II

Eduard Bello brilla en Deportivo Cali | Vizzor

La clasificación del Deportivo Cali a las finales del fútbol profesional colombiano en el segundo semestre del 2026 se ha fundamentado en su solidez defensiva. En 11 de los 19 partidos sacó el arco en cero y solamente ha recibido 12 goles en contra durante la primera parte del campeonato.

Fernando Álvarez y José Caldera han sido los dos centrales con mayor cantidad de partidos jugados; por la lateral izquierda, el dueño del puesto ha sido Edwin Velasco, y por la lateral derecha, ha sido el puesto que más ha rotado con Leyser Chaverra, Keimer Sandoval y Fabián Viáfara.

Partidos del Deportivo Cali en los Cuadrangulares Semifinales de la Liga BetPlay 2026-II

Fecha 1: Deportivo Cali vs. Millonarios FC.

Deportivo Cali vs. Millonarios FC. Fecha 2: América de Cali vs. Deportivo Cali.

América de Cali vs. Deportivo Cali. Fecha 3: Deportivo Cali vs. Atlético Bucaramanga.

Deportivo Cali vs. Atlético Bucaramanga. Fecha 4: Atlético Bucaramanga vs. Deportivo Cali.

Atlético Bucaramanga vs. Deportivo Cali. Fecha 5: Deportivo Cali vs. América de Cali.

Deportivo Cali vs. América de Cali. Fecha 6: Millonarios FC vs. Deportivo Cali.

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