El volante vallecaucano de 23 años, Gustavo Puerta, salió lesionado en el primer tiempo del partido entre Colombia y Chile.

Gustavo Puerta, lesionado ante Chile | Foto por RAUL BRAVO / AFP

Continúa el recambio generacional en la Selección Colombia. El conjunto dirigido por el argentino Néstor Lorenzo cerró su año 2026 con un empate sin goles ante la Selección de Chile en el Estadio Monumental. La capital del territorio austral fue testigo de un partido donde claramente se pegó más de lo que se jugó.

Los locales apelaron a un juego más que brusco contra una Colombia que intentó darle más rodaje a sus talentos emergentes. Fiel reflejo de esa agresividad fue la salida al minuto 24 de Dávinson Sánchez luego de recibir un golpe innecesario de un delantero chileno. Ahora bien, el defensa central no fue el único afectado.

Nada más 19 minutos después, se presentó una nueva lesión en la Selección Colombia. En toda la zona media del terreno de juego, Gustavo Puerta recibió una dura falta e inmediatamente rompió en llanto. Todo pintaba muy mal por sus muestras de dolor y las imágenes que se veían de cómo el rival se había llevado por delante su pierna de apoyo dejando su rodilla muy mal parada.

🚨🇨🇴 ¡SE ENCIENDEN LAS ALARMAS EN COLOMBIA! GUSTAVO PUERTA ROMPIÓ EN LLANTO. #futbol2026 #seleccioncolombia https://t.co/rlC3amYBfp — Gol Caracol (@GolCaracol) November 17, 2026

Parte médico de Gustavo Puerta

Inmediatamente el volante vallecaucano dejó el terreno de juego en camilla, el cuerpo médico lo traslado a un centro hospitalario para tratar la lesión. En lo que primer parecía ser una rotura de ligamentos de su rodilla, una de las peores lesiones que pueden tener los futbolistas, se ha revelado un parte de tranquilidad.

Según los primeros exámenes, se informó que Gustavo Puerta no sufrió una rotura ligamentaria. El mediocampista de 23 años presenta un esguince cuya cicatrización natural puede tardar entre 45 y 60 días. Es decir, el jugador de la Selección Colombia no podrá jugar más en este 2026 con el Olympiacos de Grecia.

🚨🇨🇴 Gustavo Puerta no sufrió rotura ligamentaria, muestran los primeros exámenes. El jugador presenta un esguince cuya cicatrización natural puede tardar -inicialmente-entre 45 y 60 días. Debería estar de vuelta para principios del próximo año. https://t.co/mfOBNopdwR — Julián Capera (@JulianCaperaB) November 18, 2026

Pese a todo lo malo que se pensó con la imagen preliminar, es un alivio que la lesión del nuevo jefe del mediocampo ‘tricolor’ no sea de tanta gravedad. No obstante, la molestia del cuerpo técnico de la Selección Colombia fue evidente frente al juego brusco que Chile presentó en todo el encuentro.

¿Qué le pasó a Dávinson Sánchez?

Por su parte, el nuevo capitán de la Selección Colombia también se fue lesionado del partido. De hecho, ni siquiera pudo terminar el primer tiempo. Nada más al minuto 23 tuvo que ser sustituido debido a un choque que le propino una caída sobre su hombro derecho bastante abrupta.

Eso sí, el mismo jugador ha salido a los medios de comunicación a dar un parte de tranquilidad. “Fue todo precaución. Con el pasar de los días recobraré no solo la fuerza, sino también la movilidad. No es algo que ya no me haya pasado antes”. Una noticia que alegra no solo al pueblo colombiano. También a todos los hinchas del Galatasaray de Turquía.

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