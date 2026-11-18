El entrenador de la Tricolor iniciará el camino a una nueva Copa Mundial de la FIFA, mientras avanza en la renovación del plantel

Néstor Lorenzo, entrenador de la selección Colombia Raul Bravo/ AFP / Gemini

La Selección Colombia seguirá siendo conducida por Néstor Lorenzo en 2027, luego de llegar hasta los octavos de final de la Copa Mundial de la FIFA 2026 y cerrar con una victoria y un empate ante la Selección de Chile en la última ventana FIFA del año. La Tricolor volverá a reunirse en marzo de 2027 en los duelos que antecederán el inicio de la Eliminatoria Sudamericana rumbo a la Copa del Mundo del 2030.

La primera fecha FIFA está programada entre el 22 y el 30 de marzo, en donde las selecciones podrán programar un máximo de 2 partidos. La siguiente jornada de partidos internacionales será entre el 7 y el 15 de junio, nuevamente con dos encuentros por realizarse.

Luego de iniciado el segundo semestre del 2027, la primera fecha FIFA será entre el 20 de septiembre y el 5 de octubre, ventana en la que iniciaría la Eliminatoria Sudamericana con las cuatro primeras jornadas. El 2027 para la Selección Colombia finalizará con la ventana del 8 al 16 de noviembre, donde se jugarían la fecha 5 y 6 del torneo que define las selecciones de la Conmebol que irán a la Copa del Mundo que se jugará en España, Marruecos, Portugal y por ahora tres partidos en Argentina, Uruguay y Paraguay.

¿Cuáles serán los próximos partidos de la Selección Colombia con Néstor Lorenzo?

La Tricolor concentrará nuevamente para los partidos del 22 al 30 de marzo. Aunque oficialmente no se han confirmado los rivales, Sebastián Vargas de Caracol Radio anticipó que se ha sondeado la posibilidad de enfrentar a Brasil en Estados Unidos en una de las dos fechas disponibles.

La Liga de Naciones Conmebol, el torneo que sustituiría la Eliminatoria Sudamericana

En cuanto a la Eliminatoria Sudamericana, el próximo viernes 20 de noviembre en Barranquilla se realizará la Asamblea de la Confederación Sudamericana de Fútbol en donde se dejará en firme el formato con el que se elegirán los próximos representantes de la Conmebol en la Copa Mundial de la FIFA 2030.

Debido a que Argentina, Uruguay y Paraguay tendrán su participación asegurada por ser sedes del torneo, en Suramérica se jugaría por primera vez una Liga de Naciones en donde las 18 fechas habituales que disputarán las diez selecciones de la región no solo definirán los clasificados a la Copa del Mundo, sino que también pondrán en juego una estrella oficial homologada por la Conmebol.

Las plazas definitivas para el Mundial todavía están sujetas a la decisión de la FIFA sobre un pedido especial para ampliar el torneo de 48 a 64 equipos participantes. De aprobarse esta medida, la región podría contar con hasta 8,5 cupos. A diferencia de la Liga de Naciones de la UEFA la versión sudamericana mantendrá el sistema de todos contra todos.

La renovación del plantel, el duro reto de Néstor Lorenzo en la Selección Colombia

Gustavo Puerta, lesionado ante Chile | Foto por RAUL BRAVO / AFP

La Selección Colombia en la Copa Mundial de la FIFA 2026 fue la tercera con mayor promedio de edad (30.1 años) lo que le valió críticas a Néstor Lorenzo por la ausencia de jugadores jóvenes en el plantel. El retiro de James Rodríguez, Juan Fernando Quintero y David Ospina de la Tricolor, así como la ausencia de Santiago Arias y Johan Mojica en los partidos amistosos que tuvieron lugar después del Mundial han permitido bajar el promedio de edad a 25 años, aproximadamente.

Gustavo Puerta, Matías Orozco, Camilo Durán y Jhon Solís son algunos de los nombres de jugadores menores de 25 años que integraron la convocatoria para los partidos contra México, Paraguay y Perú en septiembre-octubre y contra Chile en noviembre, que han dejado gratas sensaciones en la opinión.

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