Colombia

Así les fue a los jugadores de Selección Colombia del 24 al 26 de abril de 2026

Publicado por Sebastian Vallejo

Repase cómo fue la actividad de todos los últimos citados con la ‘Tricolor’ en el último fin de semana de abril.

Richard Ríos
Richard Ríos, jugador del Benfica | PATRICIA DE MELO MOREIRA / AFP

Con goles y buenas noticias, así se completó el fin de semana para los jugadores colombianos en sus clubes. Hay alta expectativa en la cuenta regresiva por el inicio del Mundial. Eso los saben bien los futbolistas, que han logrado (algunos) registros sobresalientes en sus últimos retos.

Richard Ríos está en la cabeza tras marcar el camino del Benfica en su última goleada. Así mismo, otros referentes como Daniel Muñoz y Jhon Córdoba se vistieron de goleadores. Repase cómo les fue a los últimos citados.

Porteros

Defensores

  • Daniel Muñoz: marcó gol con mucha polémica, llegando al punto de los abucheos en la derrota 3-1 de Crystal Palace sobre Liverpool en la Premier League.
  • Dávinson Sánchez: jugó los 90′ en la victoria de Galatasaray sobre Fenerbahçe en el Clásico de Turquía. Su equipo está cerca del título.
  • Déiver Machado: disputó los 90′ en la derrota 2-1 de Nantes sobre Rennes en la Ligue 1.
  • Jhon Lucumí: jugó todo el partido en la caída 0-2 de Bologna a manos de Roma por la Serie A de Italia.
  • Johan Mojica: estuvo 85′ en la caída 2-1 del Mallorca frente a Alavés por la Liga de España.
  • Juan David Cabal: ausente por lesión en el empate 0-0 de Juventus contra el Milan por la Serie A.
  • Santiago Arias: titular los 90′ en la derrota 2-0 de Independiente a manos del Deportivo Riestra por la Liga Argentina.
  • Yerson Mosquera: no jugó por suspensión en la caída 0-1 de Wolves ante Tottenham por la Premier League.

Mediocampistas

Delanteros

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