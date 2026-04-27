Así les fue a los jugadores de Selección Colombia del 24 al 26 de abril de 2026

Repase cómo fue la actividad de todos los últimos citados con la ‘Tricolor’ en el último fin de semana de abril.

Richard Ríos, jugador del Benfica | PATRICIA DE MELO MOREIRA / AFP

Con goles y buenas noticias, así se completó el fin de semana para los jugadores colombianos en sus clubes. Hay alta expectativa en la cuenta regresiva por el inicio del Mundial. Eso los saben bien los futbolistas, que han logrado (algunos) registros sobresalientes en sus últimos retos.

Richard Ríos está en la cabeza tras marcar el camino del Benfica en su última goleada. Así mismo, otros referentes como Daniel Muñoz y Jhon Córdoba se vistieron de goleadores. Repase cómo les fue a los últimos citados.

Porteros

Álvaro Montero: sin actividad con Vélez Sarsfield de Argentina este fin de semana.

sin actividad con Vélez Sarsfield de Argentina este fin de semana. Camilo Vargas: figurón con Atlas en el triunfo 0-1 ante América por la Liga MX. Valla intacta y atajada de penal.

David Ospina: no jugó en la derrota 1-0 de Atlético Nacional sobre Pereira en la Liga BetPlay.

Defensores

Daniel Muñoz: marcó gol con mucha polémica, llegando al punto de los abucheos en la derrota 3-1 de Crystal Palace sobre Liverpool en la Premier League.

Dávinson Sánchez: jugó los 90′ en la victoria de Galatasaray sobre Fenerbahçe en el Clásico de Turquía. Su equipo está cerca del título.

jugó los 90′ en la victoria de Galatasaray sobre Fenerbahçe en el Clásico de Turquía. Su equipo está cerca del título. Déiver Machado : disputó los 90′ en la derrota 2-1 de Nantes sobre Rennes en la Ligue 1.

: disputó los 90′ en la derrota 2-1 de Nantes sobre Rennes en la Ligue 1. Jhon Lucumí : jugó todo el partido en la caída 0-2 de Bologna a manos de Roma por la Serie A de Italia.

: jugó todo el partido en la caída 0-2 de Bologna a manos de Roma por la Serie A de Italia. Johan Mojica: estuvo 85′ en la caída 2-1 del Mallorca frente a Alavés por la Liga de España.

estuvo 85′ en la caída 2-1 del Mallorca frente a Alavés por la Liga de España. Juan David Cabal: ausente por lesión en el empate 0-0 de Juventus contra el Milan por la Serie A.

ausente por lesión en el empate 0-0 de Juventus contra el Milan por la Serie A. Santiago Arias: titular los 90′ en la derrota 2-0 de Independiente a manos del Deportivo Riestra por la Liga Argentina.

titular los 90′ en la derrota 2-0 de Independiente a manos del Deportivo Riestra por la Liga Argentina. Yerson Mosquera: no jugó por suspensión en la caída 0-1 de Wolves ante Tottenham por la Premier League.

Mediocampistas

Gustavo Puerta: jugó los 90′ en el empate 0-0 de Racing de Santander contra Ceuta en la Segunda División de España.

jugó los 90′ en el empate 0-0 de Racing de Santander contra Ceuta en la Segunda División de España. James Rodríguez: reapareció en la titular. Disputó 62′ y jugó bien, pero el Minnesota United cayó 0-1 contra LAFC en la MLS.

Jéfferson Lerma: se quedó en el banco en la derrota 3-1 de Crystal Palace ante Liverpool en la Premier League.

se quedó en el banco en la derrota 3-1 de Crystal Palace ante Liverpool en la Premier League. Jhon Arias: disputó 85′ en el triunfo 0-1 de Palmeiras sobre Bragantino en el Brasileirao.

disputó 85′ en el triunfo 0-1 de Palmeiras sobre Bragantino en el Brasileirao. Juan Fernando Quintero: ausente por lesión en la victoria 3-1 de River Plate contra Aldosivi en la Liga Argentina.

ausente por lesión en la victoria 3-1 de River Plate contra Aldosivi en la Liga Argentina. Kevin Castaño: no fue convocado en el mismo triunfo de River Plate.

no fue convocado en el mismo triunfo de River Plate. Ríchard Ríos: estelar actuación. Jugó 90′, marcó y asistió en la goleada 4-1 del Benfica ante Moreirense en la Primeira Liga.

Delanteros

Carlos Andrés Gómez: jugó los 90′ en el triunfo 1-0 de Vasco de Gama ante Corinthians por el Brasileirao.

jugó los 90′ en el triunfo 1-0 de Vasco de Gama ante Corinthians por el Brasileirao. Jáminton Campaz: disputó 78′ en el triunfo 1-2 de Rosario Central contra Estudiantes RC en la Liga Argentina.

disputó 78′ en el triunfo 1-2 de Rosario Central contra Estudiantes RC en la Liga Argentina. Jhon Córdoba: marcó gol en la victoria 2-1 de Krasnodar frente a Dynamo Makhachkala en la Liga de Rusia.

Johan Carbonero: anotó un golazo en el empate 2-2 del Inter de Porto Alegre contra Botafogo en el Brasileirao.

Jorge Carrascal: ausente por sanción en la goleada 0-4 de Flamengo contra Atlético Mineiro en el Brasileirao.

ausente por sanción en la goleada 0-4 de Flamengo contra Atlético Mineiro en el Brasileirao. Luis Díaz: estuvo 45′ en la sorpresiva victoria 3-4 del Bayern Munich frente a Mainz por la Bundesliga.

estuvo 45′ en la sorpresiva victoria 3-4 del Bayern Munich frente a Mainz por la Bundesliga. Luis Javier Suárez: jugó un rato, 34′, en el empate 1-1 del Sporting contra AVS en la Primeira Liga.

jugó un rato, 34′, en el empate 1-1 del Sporting contra AVS en la Primeira Liga. Rafael Santos Borré: entró desde el banco y jugó 29′ en el empate 2-2 del Inter contra Botafogo.

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