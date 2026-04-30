¿Quién transmitirá la Champions League en México? Así se repartirán los derechos desde 2027

UEFA define las plataformas que emitirán la Champions League en México y Latinoamérica

¿Dónde ver la Champions League en México a partir de 2027? | Reuters

La UEFA dio a conocer cómo se distribuirán los derechos audiovisuales de sus competiciones de clubes para el ciclo 2027-2031, en un anuncio que marca el rumbo de la Champions League en México y gran parte de Latinoamérica.

El proceso fue encabezado por UC3, la entidad conjunta entre la UEFA y la Asociación de Clubes Europeos, que diseñó una estrategia global para la comercialización de los torneos, tomando en cuenta la transformación del mercado audiovisual.

La asignación de derechos se realizó en 19 territorios a nivel mundial, con la participación de diversas empresas de medios, plataformas digitales y cadenas tradicionales, en un entorno competitivo que reflejó el interés por uno de los torneos más seguidos del planeta.

De acuerdo con el organismo, uno de los puntos centrales de este modelo es reconocer el cambio en los hábitos de consumo, donde las plataformas digitales han ganado protagonismo sin desplazar por completo a la televisión tradicional. La UEFA explicó que el objetivo es equilibrar la presencia de nuevos actores globales con broadcasters consolidados, con el fin de garantizar alcance, estabilidad y una experiencia completa para los aficionados.

Además, los acuerdos a largo plazo buscan ofrecer mayor certeza tanto a las empresas como al público, consolidando una estructura que se mantendrá durante todo el ciclo de cuatro años.

Este modelo también contempla diferentes paquetes de transmisión, incluyendo partidos en vivo, finales, resúmenes y derechos específicos para cada mercado, lo que permite diversificar la oferta de contenidos.

¿Quién transmitirá la Champions League en México a partir de 2027?

Para el mercado mexicano, la UEFA definió un esquema compartido entre varias plataformas. Paramount+ tendrá la mitad de los partidos de la UEFA Champions League en todas las jornadas, además de la final en formato coexclusivo y contenidos de highlights.

Por otro lado, ESPN, a través de sus canales de televisión, junto con Disney+, contará con la otra mitad de los encuentros del torneo, también con derechos sobre la final en coexclusiva y resúmenes. En ese mismo paquete, ESPN y Disney+ tendrán además todos los derechos de la UEFA Europa League y la UEFA Conference League.

La distribución de estos derechos aplicará no solo en México, sino también en Centroamérica y Sudamérica, como parte de una estrategia regional definida por la UEFA para este ciclo.

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