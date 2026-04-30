Cristiano Ronaldo explota contra los favoritismos y los jugadores que critican a la Saudi Pro League

Rio Ferdinand publica una entrevista con CR7, en la que el portugués promete hablar de todo lo que no le gusta de la Liga de Arabia Saudita

Cristiano Ronaldo explota contra jugadores en Arabia Saudita | Fayez Nureldine/AFP

Cristiano Ronaldo está cerca de conseguir su primer título con el Al Nassr, pero el portugués se muestra molesto por muchas cosas que han pasado esta campaña en Arabia Saudita.

En entrevista con su ex compañero en el Manchester United, Rio Ferdinand, tras finalizar el encuentro del 29 de abril ante el Al Ahli, Ronaldo explotó contra los jugadores, incluyendo algunos de su último rival, que han criticado a la Saudi Pro League y exige que la liga aplique sanciones como en Inglaterra.

“Sabía que esto iba a pasar hoy porque Al Ahli no tienen nada por lo que jugar. Ganaron la Champions hace unos días, pero no se juegan nada en la liga. Sabíamos que iban a pelear, a quejarse, pero es parte del juego. Como dije antes, deberían respetar más a la liga. Hay jugadores que publican en Facebook o Instagram mal de la liga, no es bueno para el proyecto. Deberían ser suspendidos, como en la Premier League. Deberían hacerlo aquí, castigar. De no hacerlo, la liga no va a crecer”.

A falta de cuatro jornadas, el Al Nassr tiene ocho puntos de ventaja en el liderato. El título está cerca y se podrían combinar resultados para coronarse ante el equipo de Julián Quiñones, el Al Qadsiah.

“Tenemos una buena oportunidad. Nos quedan cuatro partidos, serán una batalla hasta el final de la temporada. Hay que ir paso a paso, partido a partido. Sabíamos que hoy sería difícil, pero merecimos ganar. La próxima semana vamos al Al Qadsiah, un partido muy difícil, pero hay que ir partido a partido”.

Ronaldo habló de su racha positiva, con cuatro goles en los últimos cuatro partidos, y de cómo sabe que puede marcar en cada encuentro: “A veces no te salen las cosas como quisieras. Tienes que ser paciente, trabajar. A veces no puedes marcar, pero ayudaste al equipo a conseguir cosas, como no permitir goles. Siempre esperamos que vamos a tener ocasiones para marcar. Creo eso, no solo hoy, pero siempre creo que voy a anotar. Tengo que seguir así“.

CR7 promete hablar de todo al finalizar la temporada

El duelo ante Al Ahli terminó caliente, con Ronaldo haciéndose de palabras con aficionados visitantes. El astro portugués tiene cosas que quiere hablar, como el favoritismo de algunos clube sen el tema de fichajes, pero esperará a final de la temporada para hacerlo.

“El sentimiento es bueno. Tenemos que pelear por ganar en el campo porque sabemos que otros clubes tienen poder fuera del campo. Es una realidad, son hechos. No quiero hablar de eso. Al final de temporada hablaré, me he callado varias semanas“

Ronaldo hizo hincapié en que no le gusta que los integrantes de la misma liga hagan críticas. “Fui el primer en venir y el resto me siguieron. Deberían respetar la liga, el proyecto, a los árbitros. Sí, no toman las mejores decisiones, pero son humanos, cometen decisiones. La SPL debe reunirse y poner medidas o no va a crecer en las siguientes temporadas“.

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