Jhon Arias entiende la responsabilidad de portar la ’10’ de la Selección Colombia: “Hay que conducir a los nuevos”

El mediocampista que milita en el fútbol brasilero con Palmeiras, no teme a portar este mítico número de la ‘Tricolor’.

Jhon Arias con la Selección Colombia/ FCF.

La opinión pública sigue nombrando el mal momento que vive la Selección Colombia, las críticas no pasan por tema de victorias, si no de estilo de juego y las formas, ya que en estas presentaciones ante México y Paraguay se vio un equipo totalmente diferente al que ilusionó, pero decepcionó finalmente al quedar en el camino ante Suiza en octavos de final desde el punto penal.

Una de las razones que llevan a que Colombia tenga este nivel actual, pasa por la ausencia de James Rodríguez y Juan Fernando Quintero, los últimos ’10’ decidieron dar un paso al costado, entendible por su cantidad de tiempo en el combinado nacional, su edad y quisieran darle paso a la ‘sangre nueva’ de la ‘Tricolor’.

Dicha responsabilidad de llevar esa camisa que también la portó un jugador como Carlos el ‘Pibe’ Valderrama, la tomó Jhon Arias. El jugador de Palmeiras habló precisamente de eso: “La misma responsabilidad que llevaba cuando tenía el ’11′ la llevo ahorita con el ‘10′, un número no cambia mi esencia, lo que soy o lo que aporto en el grupo. La responsabilidad pasa más porque ahora paso a ser una de las personas que más experiencia tiene en la Selección”.

“Soy llamado a conducir a los nuevos, no por un número sino por la responsabilidad que sé que tengo y que llevo como persona, de instruir y de hacer que los nuevos se sienten bien porque al final la que gana es la Selección”, agregó el mediocampista de creación, en diálogo con Diego Rueda.

Colombia tiene una prueba más, la última de esta fecha FIFA de septiembre y octubre. Será ante Perú este martes 6 de octubre del 2026 en la casa del Inter Miami en Florida, Estados Unidos. Después todos los jugadores regresarán a sus clubes, terminarán su participación con la Selección por este año.

El director técnico, Néstor Lorenzo también habló en la previa de este juego: “Hay materia prima y sé que el juego va a aparecer. Es de trabajar y conocerse. Va a ser un partido de mucho juego por bandas, que es muy utilizado por Perú. Este técnico lo ha trabajado bien y tiene grandes jugadores como Lapadula”, dijo a ESPN.

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