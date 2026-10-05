Nuevo dardo para Jhon Durán: “No le importaba nada”

El futbolista brasileño Fred reveló varios detalles de la personalidad de Jhon Durán cuando compartieron vestuario en el Fenerbahce.

Jhon Durán en el Fenerbahce | Yasin Akgul / AFP

Con las últimas actuaciones de la Selección Colombia en el 2026, el nombre de Jhon Durán ha vuelta a retumbar en los pasillos de la ‘tricolor’. Ahora bien, el actual jugador del Benfica de Portugal tiene un historial que no lo beneficia para nada de cara a una posible convocatoria.

Más allá de lo que ya se ha revelado que pasó en el camerino del equipo que representa a más de 50 millones de colombianos con el profesor Néstor Lorenzo. El delantero no ha puesto mucho de su parte a nivel de clubes para volver a ser tenido en cuenta.

Tras su salida del Aston Villa de Inglaterra tuvo un periplo por varios clubes europeos donde nunca logró establecer o destacar al máximo. Al-Nassr de Arabia Saudita, Fenerbahce de Turquía, Zenit de Rusia y ahora Benfica de Portugal. Justamente, un compañero suyo en el equipo turco reveló más detalles de la personalidad del ‘cafetero’.

Fred revela detalles de la personalidad de Jhon Durán

Estando en las filas del Fenerbahce, donde Jhon Durán portó la número 10, el futbolista brasileño Fred reveló un par de detalles. “El futbolista más loco con el que he jugado fue Jhon Durán. No le importaba nada. Un tipo muy divertido, es una gran persona. Pero no le importaba nada”.

Birlikte oynadığın dünyadaki en çılgın futbolcu kimdi? Fred: John Durán. O adam hiçbir şeyi takmıyor dostum, ne eğlenceli adam ama! Çok da iyi insan. Ama var ya, hiçbir şeyi umursamıyor. Biz takılırken ona derdim ki: "Durán, hadi antrenmana gidelim, koşalım." O da derdi ki: "Zaten zenginim, koşmama gerek yok. Ben ona "Hadi antrenmana" dediğimde "Yok, zaten zenginim, rahatım" diyordu. Öyle bir herif işte, ona sinir oluyordum. "Hayatımı, ailemi kurtardım" diyordu. Başlarda antrenmana gidiyordu, sonra gitmeyi bıraktı. Ama şimdi sanırım çocuğu olacak, umarım biraz durulmuştur, biraz sakinleşmiştir. — Fener Ajans 🇹🇷 (@ajansfenercom) October 4, 2026

“Cuando estábamos charlando le decía: “Durán, vamos al entrenamiento, corramos”. Y él me respondía: “Ya soy rico, no necesito correr”. Yo le volvía a decir: “Vamos al entrenamiento”. Y él siempre respondía: “No, ya soy rico, estoy cómodo. He salvado mi vida y a mi familia”” reveló el ‘carioca’.

“Al principio iba al entrenamiento, luego ya dejó de ir. Pero creo que ahora va a tener un hijo, espero que se haya calmado un poco y se haya serenado” finalizó Fred. Una muestra más de que la mentalidad de Jhon Durán ha sido lo que le ha impedido ser el gran futbolista que todo Colombia cree que puede ser.

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