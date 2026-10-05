Antonio Díaz explica por qué deja de ser inversionista de Real Cartagena: “Me da miedo que tomen represalias”

El empresario se refirió al momento de tensión que vivió con los hinchas en el estadio y a discrepancias con otros socios.

Jugadores de Real Cartagena. – Vizzor Image.

La noche del sábado pasado se vivió en medio de mucha tensión en el Estadio Jaime Morón. Los ánimos se salieron de control por cuenta de unos desmanes provocados por los aficionados en medio de el encuentro que Real Cartagena perdió por 2-3 frente a Boca Juniors de Cali. El tema no ha quedado ahí, pues se avecinan cambios que no dejan bien la imagen del club.

Antonio Díaz es un empresario que llegó como inversionista hace unos meses para consolidar financieramente a la institución en la búsqueda del anhelado y esquivo ascenso a la primera división del fútbol profesional colombiano. En medio de los ánimos caldeados, el accionista fue increpado pro algunos hinchas y ha anunciado que se retirará de la participación del club. En diálogo con Blog Deportivo de Blu Radio, contó los motivos.

“La afición de Real Cartagena viene de un desgaste de años por los fracasos. Yo la entiendo, pero la hinchada no conoce cómo se hace para armar un buen equipo. Hay unos ingresos que no dan para la nómina que tiene. Yo reuní a unos amigos para cumplir. La hinchada se voltea para criticar a la directiva, pero a mí nunca me habían increpado, porque yo me siento en un lugar diferente. Uno no va a un estadio a que lo maltraten. Hay una sede que es mía, no del club, y me da miedo que tomen represalias contra esta, así como hicieron en el estadio“, relató.

Sin embargo, las acciones en su contra no ha sido lo único: “Es un conjunto de cosas. La ciudad de Cartagena no está preparada para tener a un equipo como Real Cartagena. Se necesita desde hace rato un equipo en la A. Hicimos un acuerdo con amigos de la administración para tener un equipo competitivo. Lastimosamente, la visión de los socios no es la misma y tienen es algo en emprendimiento del deporte, pero este momento del club no permite que se pruebe con jugadores nuevos. Vamos para 15 años en la B y el público está cansado“.

Díaz comentó que ha habido discrepancias con otros inversionistas: “A inicio de año, llegamos a un acuerdo con los otros en el que yo me hacía cargo de la parte deportiva este año y ellos se mantenían al margen, pero eso fue cambiando con el tiempo. Como el público está saturado, a pesar de que el año ha sido bueno y estamos a cuatro puntos de una final por reclasificación. El tema se volvió por ver quien puja más y yo ya dije que es muy difícil que tres papás manden en una casa. Es un cúmulo de cosas, no solo lo de la afición”.

Además, descartó invertir más con miras a adquirir las partes de otros dueños: “Si se consigue el ascenso, está complicado traer patrocinadores, porque están muy prevenidos. Si uno va a comprar un carro que vale 100 millones y le piden 500 millones, pues no hay manera. (…) Yo tengo buena relación con los otros socios, pero tenemos puntos de vista diferentes sobre la vida y los negocios”.

Finalmente, insistió en la diferencia de visiones con respecto a sus colegas: “Ellos son formadores y el tema es que Real Cartagena no quiere formar jugadores, sino ascender a la A. Ellos no son malos y yo estoy agradecido porque me permitieron entrar. Es respetable que ellos quieran que el equipo sea productivo, porque viven de eso“.

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